La regeneración del río Huerva tiene una ejecución media del 50% y termina la primera fase de plantación

Técnica de construcción loricata en la regeneración del Huerva a su paso por Zaragoza - DANI MARCOS

ZARAGOZA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha dado cuenta del avanzado estado de las obras del Proyecto de Regeneración del Río Huerva, una de las transformaciones urbanísticas y medioambientales más ambiciosas en la historia reciente de la capital aragonesa que tiene una ejecución media del 50 por ciento y la primera fase de plantación ha concluido.

El consejero municipal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano, ha destacado el inmenso despliegue técnico en el corazón de la ciudad. "Estamos muy satisfechos con el ritmo de los trabajos. El proyecto está cumpliendo los plazos previstos y avanza adecuadamente gracias a un gran esfuerzo de coordinación de todas las áreas municipales implicadas, capitaneadas por el personal de Ecociudad, que lleva la dirección técnica de esta obra colosal".

Dada la envergadura de la actuación, la ejecución se divide en dos grandes tramos con plazos diferenciados. El tramo 2 del proyecto, entre la calle de Miguel Servet y la desembocadura del río, será el primero en ver la luz y se inaugurará a finales de este mismo año, ya cuenta con un 60% de su ejecución completada. Por su parte, los trabajos en el tramo 1, entre los antiguos viveros de Sopesens y el ocultamiento del río en la Gran Vía, cuya finalización está proyectada para principios de 2027, supera ya el 35% de la ejecución.

Uno de los grandes hitos trasladado por Urbanismo es el cumplimiento de los objetivos medioambientales ligados a la financiación europea. Todas las actuaciones de regeneración y biodiversidad en el cauce del río contempladas en las subvenciones de fondos europeos a través de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), están ejecutadas casi en su totalidad.

Los equipos técnicos están inmersos en la documentación y justificación, registrando todos los datos necesarios para cumplir los estrictos requisitos exigidos por la UE.

RENATURALIZACIÓN, PLANTACIONES Y BIOINGENIERÍA

El Ayuntamiento ha confirmado que la totalidad de las plantas de orilla ya han sido plantadas y se encuentran en fase de arraigo. En cuanto al arbolado de las sendas y los nuevos parques, la ejecución es del 70% y el otro 30% se acometerá después del verano para garantizar la supervivencia de las especies vegetales y adecuar los trabajos a las épocas del año más propicias.

Esta misma planificación estacional se aplicará a las especies arbustivas y florales. Por tanto, gran parte de las 190.000 nuevas unidades de árboles y especies arbustivas autóctonas se plantarán entre finales de verano y principios de otoño.

En el ámbito de la bioingeniería aplicada a la estabilización y naturalización de las riberas, la innovación es constante. Mientras se avanza a "buen ritmo" en la creación de los muros Krainer a lo largo de los dos tramos del proyecto, en las próximas semanas se introducirá una segunda técnica pionera: las loricatas.

Estas estructuras de bioingeniería se instalarán principalmente en el tramo 1, diseñado para soportar los taludes más pronunciados del cauce. La técnica de las loricatas destaca por el uso de discretas estructuras de metal que se entretejen hábilmente con troncos de madera, creando un soporte natural que retiene la tierra y permite el crecimiento vegetal simultáneo.

Esta técnica se ha implementado en buena parte del renovado entorno del parque Bruno Solano y en los próximos días se extenderá a ambos lados del inicio del proyecto, entre la calle de Manuel Lasala y el talud frente al parque de los antiguos viveros Sopesens.

SENDEROS E INTEGRACIÓN DEL PATRIMONIO

"El trazado de las sendas y caminos que bordearán el río y coserán el tejido urbano con la naturaleza también empieza a tomar forma", ha añadido Víctor Serrano. En la actualidad, ya es visible el encintado perimetral de amplias zonas, así como la instalación de las canalizaciones subterráneas destinadas al riego y al nuevo alumbrado público.

En las próximas semanas, las máquinas comenzarán a extender el pavimento definitivo de estas sendas. Se ha optado por un suelo de terrizo estabilizado semipermeable al ser un material que garantiza una durabilidad óptima, facilita el tránsito peatonal y ciclista, y se integra a la perfección en un entorno natural sin sellar el suelo.

En el diseño de las nuevas zonas de paseo del tramo 2, junto al parque de Villafecliche, se integrará el área del antiguo convento de San José. Los históricos muros descubiertos durante las recientes excavaciones arqueológicas "no serán ocultados, sino que formarán parte integral del diseño paisajístico de la nueva zona verde, poniendo en valor el patrimonio de la ciudad", ha apuntado Serrano.

Asimismo, el Servicio Municipal de Arqueología ya ha concluido con éxito la retirada de todos los restos hallados en la necrópolis musulmana del entorno, los cuales han sido trasladados para ser estudiados en profundidad por los especialistas.

INTEGRACIÓN DEL ESPACIO URBANO EN EL PRIMER TRAMO

La regeneración del Huerva no se limita a su cauce, sino que va de la mano con la metamorfosis de su entorno urbano, convirtiendo arterias funcionales en espacios vibrantes y accesibles.

El estado de la integración de las calles, especialmente en el tramo 1, presenta avances significativos. En la calle Martín Ruizanglada se continúa trabajando a buen ritmo en la renovación integral de las antiguas tuberías de saneamiento y de abastecimiento de agua; en la calle Catalina Salazar, tras finalizar la renovación de toda la red de saneamiento, los operarios comenzarán de forma inminente con el nuevo pavimentado de la vía.

En la calle Marina Española, cuando concluya la fase de pavimentación, la maquinaria se trasladará para continuar las labores en la calle Río Huerva; en la calle Genoveva Torres los trabajos de renovación se retomarán a finales de mayo y se extenderán en junio.

En la calle Manuel Lasala, que es la arteria donde el cambio urbano es más evidente y profundo, la transformación de su primer tramo --desde el Puente de Blasco del Cacho hasta la calle de Agustín Quinto-- está muy avanzada.

El segundo tramo --desde Agustín Quinto hasta el puente del Emperador Augusto-- se halla en fase de planificación, con el inicio de obras previsto para finales de este mes de mayo.

"El caso de Manuel Lasala es paradigmático. Los trabajos en su segundo tramo exigirán una sincronización técnica milimétrica, ya que deberán coordinarse con la creación de la nueva pasarela peatonal que cruzará el río Huerva", ha explicado Serrano.

"Esta pasarela es una infraestructura clave que actualmente se encuentra en fase de diseño y cálculo estructural, puesto que su ejecución debe acompasarse a la vez que se realizan los trabajos de la calle, el refuerzo del talud y la creación de la senda peatonal inferior", ha apuntado Serrano.

Finalmente, las zonas de juego infantil, que constituirán el último equipamiento en instalarse en los parques y senderos para evitar su deterioro durante las obras, ya se han comenzado a diseñar y encargar. Su montaje será en el tramo final del cronograma del proyecto.

FONDOS

Financiado en parte por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) con fondos NextGenerationEU, el proyecto supera los 31,9 millones de euros de inversión global. La fase 1 que es la preparación del terreno, está finalizada y ha supuesto 8,85 millones de euros.

Los operarios se centran en la fase 2 --renacimiento urbano--, con más de 23 millones de euros y el impacto final será la transformación de 2,5 kilómetros de cauce, revalorizando un área total de 80.000 metros cuadrados.

Se crearán 8 parques fluviales --5 de nueva creación-- y 3 espacios verdes históricos parcialmente renovados y se renuevan 8 calles adyacentes priorizando al peatón.