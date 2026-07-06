El Regimiento de Pontoneros de Monzalbarba desmonta el puente MABEY en Ribarroja (Valencia) por la DANA

El Regimiento de Pontoneros y Especialidades de Ingenieros no 12 realiza el desmontaje del puente MABEY en Ribarroja - MINISTERIO DEFENSA

ZARAGOZA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Regimiento de Pontoneros y Especialidades de Ingenieros número 12, ubicado en el barrio rural de Monzalbarba (Zaragoza) y perteneciente al Mando de Ingenieros (MING), ha organizado una unidad de tendido para realizar el desmontaje, carga y repliegue del puente "MABEY" de la localidad de Ribarroja (Valencia), que se tuvo que levantar a consecuencia de la DANA de octubre de 2024.

Este desmontaje se llevará a cabo en un plazo aproximado de siete días a contar desde que han comenzado los trabajos el pasado lunes 29 de junio.

El puente militar, de 49 metros de longitud, ha estado instalado desde el 2 de diciembre de 2024, prestando servicio a la población de esta localidad en respuesta a los daños ocasionados por la DANA de octubre de 2024, y que afectó fundamentalmente a la Comunidad Valenciana.

Además, del citado puente, se tendieron otros dos más en las localidades de Loriguilla y Picanya, siendo este último desmontado hace pocos días por el Regimiento de Especialidades de Ingenieros número 11.

Durante la gestión de la emergencia, el Mando de Ingenieros desplegó un Batallón de Ingenieros compuesto por aproximadamente 450 efectivos, con el fin de colaborar en las tareas de emergencia y recuperación en más de treinta localidades, contribuyendo a que la población civil recuperase la normalidad lo antes posible.

En las zonas de intervención, las unidades desplegadas se centraron en la limpieza de viales, la retirada de escombros y enseres personales, el reacondicionamiento de infraestructuras afectadas, la limpieza del cauce de arroyos y ríos, el achique de agua en garajes y sótanos, la limpieza de vertederos provisionales, la retirada de vehículos dañados, la rehabilitación de caminos rurales, la adecuación de pasos de agua y la habilitación y saneamiento de terrenos para utilizarse como escombreras/vertederos.