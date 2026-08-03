Registrado un incendio forestal en Loporzano (Hoya de Huesca) como consecuencia de una tormenta

Vista aérea del incendio en Loporzano (Hoya de Huesca), a 3 de agosto de 2026. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las tormentas de este lunes en Loporzano (Hoyo de Huesca) han provocado un incendio forestal sobre el que han estado actuando tres helicópteros y dos brigadas helitransportadas del dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales del Gobierno de Aragón (INFOAR).

También se han incorporado a las tareas de extinción esta tarde dos medios aéreos del Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno de España, según ha informado el Ejecutivo autonómico.

Durante la noche permanecerán trabajando para sofocar el fuego dos brigadas terrestres con dos autobombas dentro del perímetro del Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara.