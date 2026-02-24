La Reina Letizia visita la sede de Fundación Ibercaja en Huesca y preside la segunda jornada del Tour del talento

La Reina ha visitado el Palacio de Villahermosa en Huesca, sede de la Fundación Ibercaja en Huesca. - FUNDACIÓN IBERCAJA

HUESCA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Reina Letizia ha visitado este martes el Palacio de Villahermosa, sede de Fundación Ibercaja en Huesca, en el marco del 150 aniversario de esta institución, y coincidiendo con la celebración del Tour del talento 2026 en la capital oscense.

Una multitud de oscenses se ha concentrado en el entorno del Palacio de Villahermosa para esperar la llegada de la Reina Letizia, quien, acompañada por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha sido recibida ya en el interior de la sede de Fundación Ibercaja por la presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández, el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, la justicia de Aragón, Concepción Gimeno, el presidente de Fundación Ibercaja, Amado Franco, el director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, y el presidente de la Fundación Princesa de Girona, Francisco Belil.

El Tour del talento es uno de los eventos promovidos con motivo del 150 aniversario de Fundación Ibercaja y que ha llegado esta semana a Huesca, coorganizado por Fundación Princesa de Girona, el Ayuntamiento de la ciudad y Fundación Ibercaja.

Durante el recorrido a la sede de Fundación Ibercaja, la Reina Letizia ha conocido este histórico edificio --Palacio de Villahermosa--, símbolo del patrimonio cultural aragonés y espacio activo de actividades formativas y artísticas a lo largo de todo el año. Se ha detenido durante su recorrido en la biblioteca, una impresionante sala de estudio formada por una estantería que data de los primeros años del siglo XX y en la que cada día se citan estudiantes y jóvenes para complementar su formación.

El director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, ha afirmado que la celebración del Tour del talento en la ciudad de Huesca es "un antes y un después en los jóvenes en la ciudad", por lo que los ha animado a sumarse a todas las iniciativas que se han organizado en el marco del Tour del talento.

Por su parte, la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha indicado que en la ciudad "siempre pasan cosas" y algunas "tan grandes" como que todo el Tour del talento.

"Estamos viendo que posicionar a la ciudad de Huesca como foco del talento joven significa que esta ciudad tiene oportunidades de todo tipo, pero sobre todo los jóvenes tienen que ver que tienen oportunidades universitarias, buenos estudios y atracción económica, no solamente por el aval de los empresarios que ya trabajan por nuestra ciudad y por nuestra provincia, sino por todas las inversiones futuras", ha apuntado Orduna.

El presidente de la Fundación Princesa de Girona, Francisco Belil, ha reconocido una "cantidad enorme de talento" en la ciudad de Huesca y "a veces todavía está por descubrir, porque la gente no es consciente: hay que potenciarlo y dar herramientas para que lo desarrollen".

"Hoy plantamos un árbol que debemos hacer crecer entre todos y los que os quedáis aquí tenéis la responsabilidad de hacer que esto crezca, porque los jóvenes son el futuro del país", ha añadido Belil.

'ÁRBOL DE HIERRO' DE LA REINA PETRONILA

Asimismo, la visita al Palacio de Villahermosa ha contado con una parada en el patio exterior para contemplar uno de los 'Árboles de Hierro', instalaciones que la entidad ha promovido como parte del Tour del talento, en colaboración con el Ayuntamiento de Huesca.

En concreto, esta pieza, impulsada por Fundación Ibercaja, está dedicada a la Reina Petronila, la primera monarca por derecho propio en la historia. Es obra del escultor oscense Vicente García Plana como homenaje al ideal del carácter altoaragonés.

Esta iniciativa de los 'Árboles de Hierro' pretende convertirse en un reconocimiento a personajes con voluntad de hierro que supieron desarrollar al máximo sus capacidades, llevando el nombre de nuestra tierra por el mundo.

Así, cada árbol de hierro representa a una figura altoaragonesa destacada y al dedicado a la Reina Petronila, Fundación Ibercaja ha impulsado otras dos piezas en honor a Félix de Azara y Joaquín Costa que se situarán en diferentes puntos de la ciudad de Huesca.

Por parte del Ayuntamiento de Huesca, se impulsarán el de Baltasar Gracián, Santiago Ramón y Cajal y Vicencio Juan de Lastanosa. En este sentido, la alcaldesa de la capital oscense ha señalado que estos árboles significarán un "legado" del Tour del talento y se distribuirán por la ciudad.

ENCUENTRO CON FINALISTAS DEL PREMIO DE PINTURA JOVEN

En esta misma línea, la Reina Letizia ha mantenido un breve encuentro con cuatro jóvenes ganadores y finalistas del 'Premio de Pintura Joven', un certamen nacional que desde hace casi dos décadas promueve la creación contemporánea y que, con motivo del aniversario, se presenta como una mirada al dinamismo y diversidad de las nuevas generaciones de artistas.

Ha tenido lugar en la sala de exposiciones, donde durante esta semana se exhiben algunas de las mejores piezas seleccionadas a lo largo de estas 11 ediciones, con la presencia de algunos de los artistas protagonistas.

La convocatoria ha logrado posicionarse como una de las más importantes de nuestro país, dirigida a jóvenes artistas y que impulsa el talento emergente y rinde homenaje a la creatividad y a las futuras promesas del arte de todo el país.

Desde el Palacio de Villahermosa, y como parte de esta parada del Tour del talento en Huesca, Fundación Ibercaja ha organizado esta semana numerosas actividades, charlas y conferencias que alinean perfectamente el propósito del Tour con uno de sus propósitos: impulsar y apoyar el talento joven, como pilar de una sociedad mejor, con más valores y oportunidades.