Renfe, Aramón y Avanza impulsan viajes entre Madrid y las estaciones de esquí del Pirineo aragonés

HUESCA 31 Oct.

Renfe, Avanza y el Grupo Aramón han unido fuerzas para impulsar una nueva experiencia turística que conecte Madrid con las estaciones de esquí del Pirineo aragonés de forma más cómoda, directa y sostenible.

Las tres entidades han desarrollado un paquete combinado que une el viaje en Tren+Bus a la estación de Formigal-Panticosa con diferentes servicios para disfrutar de la nieve, ha informado Renfe.

El acuerdo suscrito entre las tres entidades va a permitir poner en marcha para esta próxima temporada de esquí paquetes de viaje que facilitarán una escapada completa desde la estación de Madrid-Puerta de Atocha hasta la estación de esquí de Formigal-Panticosa.

Estos paquetes incluirán el desplazamiento Tren+Bus con Renfe y Avanza y servicios del Grupo Aramón como la reserva de alojamiento, el forfait, el alquiler de material, una comida o incluso la entrada a Marchica, el popular 'après-ski' en Formigal. Estas nuevas propuestas podrán reservarse a través de Viajes Aramón y de Renfe Viajes.

Renfe y Avanza ya contaban con acuerdos para ofrecer billetes combinados y acercar el territorio aragonés a los visitantes.

Por su parte, Renfe y el Grupo Aramón también mantienen una colaboración activa a través de paquetes turísticos conjuntos que incluyen transporte y forfait.

Ahora, las tres entidades se unen por un compromiso común: impulsar una movilidad más sostenible y ofrecer opciones de transporte eficientes y atractivas para los aficionados a la nieve.

DE MADRID A FORMIGAL EN AVE + BUS

El nuevo paquete combinado entre Renfe, Avanza y Aramón estará disponible durante la temporada invernal.

Así, los viernes por la tarde, los viajeros podrán tomar el AVE desde Madrid a las 16.02 horas, llegando a Huesca a las 18.10 horas. Allí les esperará un autobús de Avanza, que partirá pocos minutos después --18.15 horas-- y llegará a Formigal dos horas más tarde.

El regreso está previsto los domingos, con salida del autobús desde Formigal a las 15.30 horas y llegada a Zaragoza-Delicias a las 18.30 horas.

Desde allí, el AVE de las 19.45 horas devolverá a los viajeros a Madrid a las 21.19 horas, completando así un fin de semana de esquí sin necesidad de utilizar el coche y con toda la comodidad del transporte público.

Además, los visitantes que deseen iniciar su viaje desde Zaragoza también podrán beneficiarse de este servicio combinado, con distintas opciones de horario y conexión.

La información sobre trayectos, tarifas y combinaciones está disponible en las páginas web de las empresas.