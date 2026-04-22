Renfe celebra el Día de San Jorge con marcapáginas para sus viajeros

Marcapáginas de Renfe por el Día de San Jorge. - RENFE

ZARAGOZA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Renfe celebra San Jorge, Día de Aragón, obsequiando a sus viajeros con marcapáginas creados especialmente para esta festividad por la prestigiosa ilustradora Carmen García Huerta.

Con este obsequio, la compañía se suma a los actos para conmemorar una jornada de especial valor para los aragoneses. El dragón y las flores son los protagonistas de estos puntos de lectura diseñados para la ocasión por García Huerta, con los que Renfe quiere acompañar la celebración de San Jorge.

Una jornada, la del 23 de abril, que en Aragón es de celebración, de reivindicación y de apuesta por la cultura y la literatura con la puesta en marcha de una Feria del Libro que tiene escenarios en las tres capitales aragonesas.

Los marcapáginas están disponibles para los viajeros de Renfe a partir de este miércoles, 22 de abril, y a lo largo de la semana, hasta agotar existencias, en taquillas estaciones aragonesas, en los check-in de los trenes de la compañía en la estación de Delicias y en instalaciones como el Centro de Servicios o la Sala Club de Renfe en la citada terminal.