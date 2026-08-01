Renfe refuerza su oferta para facilitar la movilidad durante las Fiestas de San Lorenzo de Huesca

Archivo - Panel información Zaragoza Delicias. - EUROPA PRESS - Archivo

HUESCA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Renfe reforzará su oferta durante las próximas Fiestas de San Lorenzo de Huesca para facilitar la movilidad entre la capital oscense y Zaragoza.

Así, del 8 al 15 de agosto, la compañía incrementará la capacidad de los trenes con mayor demanda y pondrá a disposición de los viajeros cerca de 20.000 plazas en los servicios de Media Distancia y Alta Velocidad que conectan ambas ciudades.

En este sentido, Renfe ha ajustado su oferta al incremento de movilidad que suele registrarse durante las fiestas y ha reforzado la capacidad en las circulaciones que habitualmente tienen mayor demanda en estas fechas.

Por eso, los trenes con más ocupación prevista circularán con composiciones dobles, reforzando así el servicio habitual entre Zaragoza y Huesca.

Este dispositivo permitirá incorporar unas 2.800 plazas adicionales en los servicios de Media Distancia de Renfe entre el 8 y el 15 de agosto, un refuerzo especialmente notable el primer fin de semana festivo.

En conjunto, Renfe pondrá a disposición de los viajeros cerca de 20.000 plazas en las conexiones de Media Distancia y Alta Velocidad entre Zaragoza y Huesca a lo largo del periodo festivo, para ofrecer una alternativa de transporte cómoda, sostenible y adaptada al incremento de desplazamientos previsto durante esos días.