Repuesto el suministro eléctrico en 15 localidades de Aragón tras las tormentas de este jueves

ZARAGOZA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha informado este viernes de que se ha repuesto el suministro eléctrico en 15 localidades de la Comunidad Autónoma. Este jueves se han producido tormentas en varios puntos de la región.

Las localidades donde se ha repuesto el suministro son Muniesa; Luesma; Herrera de los Navarros; Villar de los Navarros; Badenas; Santa Cruz de Nogueras; Nogueras; Loscos y Monforte de Moyuela.

También se ha repuesto el suministro en los municipios de Plenas; Moyuela; Moneva; Lécera; Alacón y Huesa del Común, han informado las mismas fuentes.