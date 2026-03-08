Rescatados tras ser ser arrastrado su vehículo por un torrente de agua junto a la Laguna de Gallocanta

Vehículo arrastrado por un torrente de agua en las inmediaciones de la laguna de Gallocanta. Dos personas y dos perros han sido rescatados este sábado por los Bomberos de la DPT tras ponerse a salvo subiéndose al techo del vehículo. - DPT

BELLO (TERUEL), 8 (EUROPA PRESS)

Dos personas y dos perros que los acompañaban han sido rescatados por los bomberos de la Diputación Provincial de Teruel tras ser arrastrado el vehículo en el que circulaban por un torrente de agua junto a la Laguna de Gallocanta, en el término municipal de Bello (Teruel).

El suceso ha ocurrido este sábado a primera hora de la tarde y ha movilizado a cuatro bomberos de la DPT, mientras desde la central telefónica se daban indicaciones a los dos ocupantes para que subieran al techo del vehículo desde el momento en el que se supo que el agua había entrado ya en el habitáculo.

A la llegada de los efectivos, entre los que se encontraban agentes de la Guardia Civil y personal del 061, tanto los ocupantes como los animales se encontraban ilesos en un camino cercano. Los bomberos los acompañaron hasta el lugar en el que se encontraban los servicios sanitarios del 061 para que fueran atendidos.