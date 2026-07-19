Rescatan semiinconsciente a un brigadista voluntario de extinción de incendios en la Peña Montañesa (Huesca)

1105351.1.260.149.20260719194818 Un Guardia Civil lleva a corderetas (a cuestas) a una senderista de 62 años, vecina de Navarra que había sufrido un esguince de tobillo en las inmediaciones de la estación de esquí de Astún. - GUARDIA CIVIL

HUESCA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 27 años, brigadista voluntario de extinción de incendios y vecino de la Comarca de Sobrarbe, ha sido evacuado en estado semiinconsciente este sábado 18 en la Peña Montañesa, en Laspuña (Huesca), según ha informado la Guardia Civil.

El aviso, octava salida que realizaban este sábado los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil en el Pirineo aragonés se recibió a las 17.30 horas y movilizó al GREIM de Benasque, la Unidad Aérea de Benasque y el médico del 061.

Tras sobrevolar la zona, afectada por el incendio de El Pueyo de Araguás, localizaron al senderista, víctima del agotamiento y en estado de semiinconsciencia, por lo que fue evacuado y trasladado en la aeronave hasta la helisuperficie de Boltaña para ser transferido a una ambulancia y llevarlo al hospital de Barbastro.

El incendio quedó estabilizado este mismo sábado a las 19.20 horas y allí este domingo han estado trabajando dos brigadas terrestres de Infoar y dos APNs.

Se trata de uno de los trece rescates llevados a cabo por la Guardia Civil en el Pirineo aragonés entre el jueves 16 y este sábado 18 de julio, periodo en el que se ha asistido a 22 personas. A las habituales lesiones articulares y musculares, los cuadros de agotamiento y los accidentes fruto de la falta de preparación e inexperiencia se suma en esta ocasión la picadura de una serpiente. Es lo que truncó el fin de semana de un hombre de 53 años vecino de la provincia de Vizcaya. Cuando caminaba por el sendero PR-HU091-A, Vuelta al Pico Pacino, en Sallent de Gállego (Huesca), sufrió la picadura de un ofidio desconocido en un gemelo.

El aviso se recibió a las 13.00 horas de este sábado y activó el GREIM de Panticosa, la Unidad Aérea de Huesca y el médico del 061. Tras sobrevolar la zona y localizar al senderista, fue evacuado y trasladado en la aeronave hasta helisuperficie de Panticosa y seguidamente ser llevado en vehículo oficial hasta el Punto de Asistencia Continuada de Estadilla y posteriormente fue llevado en ambulancia al Hospital de Jaca.

Además, el jueves 16 dos escaladores, vecinos de la provincia de Lérida, quedaron enganchados en la vía de escalada 'Mal de altura' de Tella; un senderista de 76 años y vecino de Zaragoza quedó enriscado en la zona del ibón de los Asnos, en Panticosa; otra senderista de 62 años y vecina de Navarra tuvo que ser llevada a cuestas por un agente de la Guardia Civil en el Collado de Astún tras torcerse un tobillo; y otro senderista de Talavera de la Reina (Toledo) sufrió un esguince de rodilla en la zona del ibón Chelau, en Fanlo.

Más delicado fue el rescate de un hombre de 65 años, vecino de Barcelona, que sufrió una crisis convulsiva este sábado cuando realizaba una ruta por los Llanos de la Larri-Valle de Pineta, en Bielsa. Se activó GREIM de Boltaña, Unidad Aérea de Benasque y médico del 061. Tras sobrevolar la zona y localizar al senderista, fue evacuado y trasladado en la aeronave para posteriormente ser transferido a una ambulancia para ser llevado al hospital Barbastro.

Un grupo de siete senderistas, todos jóvenes de 21 años y vecinos de las provincias de Guipúzcoa y Álava, además de la Comunidad Foral de Navarra, se quedaron con las ganas de completar la excusión que pretendían desde la vía Rusell al Pico Collarada. El motivo, que uno de ellos, sufrió un tropiezo y se luxó un hombro. Se activó el GREIM de Huesca que se trasladó al lugar en vehículo oficial y posteriormente a pie. Tras localizar a los senderistas, fueron evacuados y trasladados a la carretera cercana donde fueron por sus propios medios a su vehículo particular y el herido fue trasladado hasta la localidad de Villanúa donde fue atendido por sanitarios.

INCIDENCIAS EN LA GRAN TRAIL ANETO-POSETS

Además, las pruebas deportivas de alta montaña también han dado trabajos a los agentes de la Benemérita. Un corredor de 44 años, vecino de Paterna (Valencia) se quedó sin fuerzas para seguir en la Gran Trail Aneto-Posets, en la zona del collado de Salenques, en Benasque, lo que hizo salir en su auxilio al GREIM de Benasque, la Unidad Aérea de Benasque y médico del 061.

Tras sobrevolar la zona y localizar al corredor, fue evacuado y trasladado en la aeronave hasta la helisuperficie de Benaque, donde fue transferido a una ambulancia para ser llevado al puesto de control de la organización en Benasque. También sucumbió al cansancio un corredor madrileño de 42 años en la zona de Pleta de Llosas, en Benasque, desde donde fue llevado hasta el puesto de control. Y otro participante de 37 años y vecino de Zaragoza tuvo que abandonar la prueba y ser evacuado por los mismos medios a causa de un esguince de tobillo.

Por último una montañera de 46 y vecina de Valencia sufrió una rotura de fibras en el cuádriceps en el Pico Garmo Negro, en Panticosa; tres montañeros de nacionalidad holandesa --una mujer de 53 años y sus dos hijos, uno de 20, que resultó herido, y otro de 14, fueron rescatados en Lo Pas de la Savina, en Estopiñán del Castillo, Huesca. El accidente en la vía ferrata, que quedó en una lesión en las manos, se debió, según apunta la Guardia Civil, en la falta de atención e inexperiencia de los montañeros.