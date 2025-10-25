Rescatan a un senderista de 63 años que se había precipitado en los Estrechos del río Ebrón (Teruel)

Guardias civiles del GREIM de Mora de Rubielos y Bomberos de la DPT estabilizan al senderista herido en los Estrechos de Ebrón tras precipitarse por un cortado en una caída que afortunadamente se ha visto frenada por un árbol. - BOMBEROS DPT

TORMÓN (TERUEL), 25 (EUROPA PRESS)

Un senderista de 63 años ha sido rescatado este sábado por la Guardia Civil y los Bomberos de la DPT en los Estrechos del Río Ebrón, en la localidad turolense de Tormón, tras sufrir una caída de seis metros por un cortado y deslizarse otros 20 metros por una ladera muy escarpada, según ha informado el Instituto armado.

Tras una caída que se ha visto frenada por un árbol, según han detallado los Bomberos de la DPT, la víctima ha quedado en una zona de difícil acceso, sin posibilidad de salir por sus propios medios.

Hasta el lugar se han desplazado patrullas de la Guardia Civil, el helicóptero del Servicio Aéreo (SAER) de Huesca, un médico del 061 Aragón y Bomberos de la Diputación Provincial de Teruel, que han desplazado un oficial y tres bomberos.

Los especialistas del GREIM con la colaboración de los bomberos de la DPT, han asegurado al herido, inmovilizándolo en la camilla y han coordinado su evacuación aérea hasta la helisuperficie de El Cuervo, donde ha sido traslado en ambulancia hasta el hospital Obispo Polanco de Teruel.