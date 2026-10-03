Retiran las tiendas de campaña de plaza de España y comienza la manifestación en la plaza Santo Domingo

Las 130 tiendas de campaña de la movilización por la vivienda han quedado totalmente reitradas de la plaza de España de Zaragoza - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las 130 tiendas de campaña de la acampada por la vivienda han quedado totalmente reitradas de la plaza de España de Zaragoza pasadas las 17.00 horas de este sábado, y los acampados se concentran en la plaza de Santo Domingo, en el Casco Histórico, desde donde partirá la manifestación prevista a las 18.00 horas.

La plaza ha quedado totalmente libre de tiendas y carpas. También han retirado la cinta que separaba las calles para circular por dentro del asentamiento y solo queda en la fachada de la Diputación de Zaragoza alguno de los carteles con la foto de Maricarmen Abascal y el lema: "Ni una Maricarmen más, Abajo el negocio de la vivienda" y el horario de la manifestación de esta tarde.

El Sindicato de Inquilinas ha tomado esta decisión después de dos días de acampada en la plaza de España, donde se han ido sumando las tiendas de campaña desde las 25 iniciales que instalaron en la noche del pasado jueves hasta las 130 que se contabilizaban la mañana de este sábado.

Tras levantar el asentamiento, el Sindicato de Inquilinas ha asegurado que "continuará la lucha por otros medios" y en concreto han animado a los ciudadanos para que participen en la manifestación de esta tarde.

"Tenemos que demostrar que estamos hartas, que somos miles y que queremos acabar con el negocio de la vivienda", ha enfatizado la portavoz del Sindicato de la Vivienda en Zaragoza, Paula Ríos. "Han sido días de solidaridad y de demostrar que somos capaces de tomar el espacio público que están intentando privatizar y de defender lo que es nuestro", ha reivindicado.

También a las 18.00 horas, en Huesca, está convocada una concentración de la Platafoma Ciudadana de Vivienda, con el lema "Ni una Maricarmen mas. Hasta conquistar el derecho a la vivienda", en la plaza de Navarra.

En Teruel, a iniciativa de la Asamblea de Vivienda de Teruel, la manifestación saldrá este domingo 4 de octubre a las 18.30 horas desde la plaza del Torico, en el marco de una convocatoria estatal con movilizaciones en más de 50 ciudades.