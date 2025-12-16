La revista 'Cabiria' rinde homenaje a Luis Buñuel en su edición número 19

Presentación del nuevo número de la revista 'Cabiria'. - DIPUTACIÓN DE TERUEL

TERUEL 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La revista 'Cabiria', publicación anual del Cine Maravillas de Teruel patrocinada desde 2020 por el Instituto de Estudios Turolenses (IET) de la Diputación de Teruel, llega a su número 19 en 2025 y dedica buena parte de sus páginas a rendir homenaje al cineasta universal nacido en Calanda, Luis Buñuel, en el 125 aniversario de su nacimiento.

Por ello, además de las secciones habituales, este número recoge una amplia selección de artículos escritos por diversas personalidades del ámbito cinematográfico y audiovisual acerca de su obra y figura.

La presentación de la edición de este año tendrá lugar el próximo jueves, 18 de diciembre, a las 19.00 horas en el Cine Maravillas. Sin embargo, su director, Gonzalo Montón, ha adelantado su contenido en rueda de prensa ofrecida en la Diputación de Teruel, acompañado por la vicepresidenta de la institución y delegada del IET, Beatriz Martín, la directora del instituto, Inmaculada Plaza y Nacho Navarro, gerente del Cine Maravillas y también colaborador de la publicación.

La revista, cuya misión es profundizar en el séptimo arte y difundir la cultura de Teruel, recoge en este número diversos testimonios que explican de forma amena y cercana la conexión o la deuda que mantienen con el cineasta turolense y su cine.

En la sección 'Buñuel yo. Homenaje a Luis Buñuel' se encuentra la firma de escritores, críticos de cine y periodistas, pero también de directores de cine, realizadores de audiovisuales, profesores y estudiantes de comunicación audiovisual, responsables y colaboradores del proyecto Desafío Buñuel, periodistas, el cantautor Ángel Petisme o el gerente del Cine Maravillas y editor de Cabiria Nacho Navarro. Una amalgama de puntos de vista que nos acercan a la figura de Buñuel, uno de los directores más influyentes del siglo pasado.

"Estamos muy contentos, como supongo que estarán los que intervienen, casi 50 colaboradores, de diferentes secciones, entre textos e ilustraciones. Hemos pensado dedicarle a Luis Buñuel un homenaje por el 125 aniversario de su nacimiento, estuvimos hablando con diversas personas que admiraran y fueran apasionados de Buñuel. Ha quedado un homenaje muy lindo y cariñoso, con unos textos breves que denotaran o expresaran la admiración que sienten por Buñuel, bajo el título 'Buñuel y yo', no sólo es hablar de Buñuel sino de la relación que ellos tienen con su figura, emocional y sentimental", ha explicado Gonzalo Montón.

Por su parte, Nacho Navarro ha resumido la trayectoria de Cabiria: "La revista ha avanzado en estos 19 números, y esta revista, con casi 50 colaboradores, quizá sea un poco la consecuencia de ese trabajo que se ha ido llevando y de mantenerlo, porque ha habido años muy duros y al final gracias al IET que nos permite el poder publicarla en papel es muy importante, aunque luego esté subida en internet y se pueda descargar, pero que exista una copia en papel, lo que es el amor al libro es muy importante".

Desde el IET y la DPT destacan la proyección alcanzada por la revista, llegando a países como Francia, Italia, Cuba, México y Estados Unidos, especialmente a través de festivales internacionales.

La diputada Beatriz Martín se ha mostrado orgullosa de las figuras referentes de la provincia de Teruel, "como lo es el cineasta universal, rompedor, sorprendente, creador de escuela, autor cuya aportación al bagaje cultural del séptimo arte es indiscutible, Luis Buñuel. Sus raíces turolenses y la influencia de la provincia, se plasman en distintos elementos propios de su filmografía, que podemos reconocer y que nos gusta señalar con orgullo turolense: lo es el sonido del tambor del Bajo Aragón, quizá el más conocido, pero también algunas de nuestras tradiciones, del paisaje o de la cultura rural".

Inmaculada Plaza ha añadido que el IET quería "poner en valor esta divulgación del séptimo arte de la mano de Gonzalo y Nacho que cada año nos van deleitando y permitiéndonos descubrir y aprender nuevas cosas sobre el cine". Ha resaltado la apuesta por ese formato mixto, que en internet se puede descargar gratuitamente, "con lo que podemos llegar a cualquier persona de cualquier parte del planeta, pero hemos mantenido el formato de papel que a determinado público más tradicional nos gusta y lo vamos a disfrutar".

Ha finalizado diciendo que "como IET de este número podríamos destacar bastantes cosas que nos motivan, pero por decir una, destacar el descubrimiento que nos permite realizar de la realidad turolense a través de la sección de los cines turolenses de antaño o descubriendo anécdotas que van a sorprender".

OTRAS SECCIONES

Este nuevo número de la publicación tiene otras secciones con las que se pueden conocer la historia y curiosidades de salas de cine de distintas poblaciones turolenses, como 'Las salas de cine de Calanda', firmado por Víctor Martín Aldea Gracia, escritor, fotógrafo y colaborador en distintas publicaciones; 'El Cine Victoria de Teruel', de José Serafín Aldecoa Calvo, profesor y autor de numerosos trabajos de carácter histórico; o 'El cine de Urrea de Gaén', de la mano de Ángel Gonzalvo Vallespí, estudioso de cine, profesor y autor de guiones, y Jesús Tena Pérez, colaborador de Festifal y autor.

Carlos Gurpegui Vidal, miembro asociado de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España con casi cuarenta años como educomunicador, y experto en diseño de estrategias de comunicación audiovisual y alfabetización digital, entrevista a la periodista Carmen Marta-Lazo, primera catedrática de Periodismo de la Universidad de Zaragoza y vicerrectora de Comunicación e Identidad Institucional.

'Cabiria' cuenta con la colaboración de la cineasta, documentalista, productora y gestora cultural, Vicky Calavia, quien dedica unas páginas a 'Emilio Casanova, escultor de sueños'. Elena Gómez Martínez, podcaster y escritora, escribe 'Del monstruo al mito: actores que reinventaron la criatura'. El profesor, historiador y periodista, Clemente de Pablos Miguel, se adentra en 'Bohemian Rhapsody: El cine como inspiración de la canción más barroca de Queen', 'Bob Esponja' y 'La Comedia del Arte'.

Sobre 'Buñuel en Hollywood. Conocimiento, aprendizaje y estrecheces en la Meca del cine Pintor y escultor de origen turolense' escribe Javier Hernández-Gracia, comunicador, historiador del Arte y amante del cine, especialista en la historia del cine musical español. Francisco Lázaro Polo, profesor e investigador, dedica unas líneas a 'Hemingway, el puente de Albarracín y la novela/ película 'Por quién doblan las campanas'.

Por su parte, Pablo Pérez Rubio, crítico cinematográfico, autor y escritor sobre el cine, participa con el artículo 'Ni Arcadia ni Puerto Hurraco: el retorno a lo rural del cine español. El caso de Teruel'. También se suma a este número Juan Villalba Sebastián, que escribe sobre 'Marilyn Monroe, Buñuel, Goya y 'El ángel exterminador'.

El propio director de la revista, Gonzalo Montón Muñoz, y el editor de la misma y gerente del Cine Maravillas, Nacho Navarro, se adentra en la figura de 'Emilio Casanova. La forja laboriosa de un videocreador'. Mientras, José Luis Muñoz Bejarano (profesor, Académico de la Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, codirector de festivales) aporta sus conocimientos sobre 'Enseñar a mirar: cine, pantallas y alfabetización audiovisual'.