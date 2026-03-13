La revista 'Turia' analiza en su nuevo número la labor cultural de Ramón Acín

Ramón Acín. - TURIA

El nuevo número de 'Turia' ofrece a los lectores, entre sus principales contenidos con protagonistas aragoneses, un artículo elaborado por Juan Villalba Sebastián en el que se analiza la trayectoria y se rinde homenaje al notable gestor cultural, docente, escritor y crítico literario Ramón Acín Fanlo (Piedrafita de Jaca, Huesca, 1952).

Con esta iniciativa, la revista quiere reconocer la ingente tarea realizada a favor de la creación literaria y del fomento de la lectura por este doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza. Este texto permite descubrir y valorar como merece la labor llevada a cabo durante años a favor de la difusión de la buena literatura en Aragón.

Según el autor del artículo, "no es casualidad que, en el momento presente, las letras en Aragón vivan una edad dorada. Si echamos la vista atrás, podremos comprobar que gran parte de los escritores aragoneses o vinculados por adopción, que hoy destacan en el panorama nacional e incluso en el internacional, tuvieron su primera oportunidad de ver sus obras impresas en la colección 'Crónicas del Alba' del Gobierno de Aragón y se consolidaron entre los lectores más jóvenes como autores de cabecera dentro del programa pedagógico 'Invitación a la lectura', todo un referente educativo de primer orden que marcó una larga etapa y en el que participaron Ignacio Martínez de Pisón, Javier Sebastián, Félix Teira, Antón Castro, Miguel Mena, entre otros". Detrás de estos proyectos está la coordinación y el buen hacer de Ramón Acín Fanlo.

Otro de los artículos relevantes del nuevo número de Turia es el que el historiador Serafín Aldecoa publica bajo el título de 'Los Doporto de Teruel: ciencia, República y exilio".

Son páginas en las que este estudioso del pasado de la provincia y de sus más relevantes nombres propios, brinda una síntesis y un avance de una investigación más extensa, ya iniciada en estos momentos, sobre tres personas vinculadas con Teruel, de formación y prestigio científicos, comprometidas con el republicanismo y dos de ellas exiliadas, pero olvidadas: Severiano Doporto Uncilla (Madrid 1862-1923), catedrático de Geografía e Historia del Instituto provincial de Teruel, y sus dos sobrinos que se educaron con él durante el Bachillerato y años posteriores, Luis (Guadalajara- Campillo de las Ranas, 1892-México DF, 1964) y Mariano Doporto Marchori (Cáceres 1902-Irlanda 1967), doctores/catedráticos, el primero de Geografía e Historia y el segundo de Ciencias (Física)".

En el artículo sobre Ramón Acín se glosa y da noticia acerca de la amplia y fructífera labor de este oscense que ha protagonizado durante largo tiempo el panorama cultural aragonés. Y lo ha hecho tanto con sus tareas como gestor de ciclos de divulgación literaria, como con su propia tarea como escritor y director de revistas y colecciones editoriales.

Entre las aportaciones más valoradas destaca, sin duda, su programa más longevo e importante: el ciclo 'Invitación a la lectura', un proyecto desarrollado entre 1985 y 2011, orientado a fomentar el hábito lector como instrumento de conocimiento, placer y libertad entre estudiantes de Educación Secundaria y Bachillerato.

"Durante sus 25 años de vigencia, esta iniciativa logró involucrar a más de 35.000 alumnos de casi cien centros educativos aragoneses, con la participación en cada edición de 55 escritores, tanto autonómicos como nacionales y extranjeros, muchos de ellos figuras destacadas de la literatura española e iberoamericana".

Como bien se afirma en el artículo, el legado de este programa "perdura en nuestra comunidad educativa y su impacto se refleja en el alto índice de lectura de la región, convirtiéndose en un referente generador de futuras iniciativas para su fomento, demostrando la importancia de acercar la literatura a las aulas y de crear espacios de encuentro entre autores y estudiantes".

Su labor como crítico literario la ha desarrollado en innumerables periódicos y revistas, tanto de ámbito aragonés como nacional. De igual forma, han sido decenas las conferencias y ponencias en congresos, así como los talleres literarios impartidos o los cursos sobre lectura y literatura.

Como ensayista, quizá sus dos escritores de cabecera sean Javier Tomeo y Jesús Moncada. No en vano, y a propósito de Moncada, se indica en el artículo que Ramón Acín lo "considera maestro de maestros y un verdadero referente para entender su propia escritura".

Ramón Acín también "es una de las voces más fecundas y versátiles de la narrativa aragonesa actual, su producción abarca un amplio abanico de géneros: desde novelas de distintas formas y temáticas, pasando por dietarios y libros de viaje, hasta cuentos e incluso aforismos". No obstante, "más allá del formato, lo que realmente define su obra es su inteligente y reflexiva mirada sobre la vida. Confiesa que escribe para 'entender cuanto le rodea' y comprenderse mejor".

Por otra parte, los Pirineos, su paisaje y sus habitantes, son consustanciales a gran parte de su obra como creador. Para Acín, se dirá en el artículo, los Pirineos es "un territorio de luces y sombras, donde la belleza del paisaje convive con una existencia convulsa, terrible y a veces casi onírica.

Tanto a nivel autonómico como nacional, su polifacética e intensa trayectoria vinculada a la educación y la cultura ha obtenido numerosos y justos reconocimientos. Entre ellos, la Cruz de Alfonso X, El Sabio o el premio Francisco Giner de los Ríos a la Mejora de la Calidad Educativa.

