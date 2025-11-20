La revista Turia rinde un homenaje internacional a Rosa Montero

TERUEL 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La revista cultural Turia dedicará su próximo número a rendir un homenaje internacional a la escritora y periodista Rosa Montero, una autora de larga y brillante trayectoria y que figura entre los creadores en español de mayor repercusión global. Se trata de un atractivo monográfico en el que, a través de más de 100 páginas de textos inéditos, se quieren analizar las claves de su fructífera labor como narradora y cronista de nuestra época.

Igualmente, este cartapacio certifica su condición de autora de indiscutible prestigio y notable audiencia en el mundo de la literatura y el periodismo de habla hispana. Buena prueba de esa dimensión universal de su obra es que este trabajo colectivo de análisis y divulgación ha sido coordinado por Marta Pérez-Carbonell, profesora de la universidad norteamericana de Colgate, ubicada en el estado de Nueva York.

Además, colaboran con un total de trece artículos autores y estudiosos no sólo españoles sino también norteamericanos, italianos, británicos, polacos y australianos. Para dar a conocer a fondo la personalidad y la obra de Rosa Montero se han organizado dos presentaciones, ambas con formato de conversatorio, en las que participará la propia autora y será entrevistada en directo por Fernando del Val, periodista de RNE y poeta.

La primera tendrá lugar en la sede central madrileña del Instituto Cervantes el día 11 de diciembre, a las 19.00 horas. Días más tarde, el 17 de diciembre, la presentación se desarrollará en Teruel, lugar de edición de Turia. Con esta iniciativa, y como escribe en la revista la coordinadora del monográfico, se quiere subrayar la originalidad, calidad y audacia de la obra de Rosa Montero: "Hemos querido indagar en lo insigne de su literatura". Y para conseguirlo nada mejor que una aproximación "a sus orígenes y a lo que la define, a la esencia de sus libros, y también a lo que queda en los márgenes".

Turia dedica a Rosa Montero su monográfico cuando sólo quedan cuatro años para que se cumpla el 50 aniversario de la publicación de su primera novela 'Crónica del desamor', editada en 1979. Es, por tanto, un homenaje más que merecido por cuanto en estas más de cuatro décadas "Montero ha alcanzado un éxito de ventas y una popularidad incontestables".

La decisión de la revista Turia de dedicar un monográfico a Rosa Montero permitirá al lector en español conocer con detalle la valía, diversidad e interés que brinda la amplia obra de esta escritora nacida en Madrid pero de alcance inequívocamente internacional.

Buena prueba de esa dimensión universal la acreditan los reconocimientos obtenidos en diferentes países y ciudades. Por ejemplo, es Doctora Honoris Causa por la Universidad de Puerto Rico; la ciudad de Buenos Aires le otorgó el título de Huésped de Honor. También posee el premio de la Asociación para la Difusión del Español en Francia y es profesora honoraria del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica de Perú.

Entre los contenidos relevantes de este homenaje a Rosa Montero, hay que subrayar una amplia entrevista en la que se descubren sus intereses, inquietudes y opiniones sobre un amplio abanico de temas. Y es que, para ella, la escritura es su manera de estar viva".

2025, AÑO DE PREMIOS PARA TURIA

Este 2025 está siendo un año especialmente favorable para la revista Turia en cuanto a la obtención de premios honoríficos que reconocen su labor cultural. Así, el pasado 15 de marzo, la Asociación Aragonesa de Críticos de Arte le hizo entrega de un galardón por su tarea de difusión del arte aragonés contemporáneo. El acto tuvo lugar en el IAACC Pablo Serrano de Zaragoza.

Aunque siempre se ha definido como una publicación que pretende ofrecer buenas lecturas a buenos lectores, la revista siempre ha tenido mucho interés en enriquecer sus sumarios no sólo con textos inéditos de calidad. Desde su número 0, publicado en 1983, en el que la portada era obra de José Lapayese (Calamocha, Teruel,1899 - Madrid, 1982) hasta sus últimas entregas, ilustradas respectivamente por los turolenses David Sancho y Ana Simón Hinojo, la nómina de artistas aragoneses que han publicado su trabajo gráfico es muy amplia y relevante.

Además, en cualquier balance de la creatividad artística que ha promovido Turia hay que subrayar el protagonismo perenne del pintor turolense Gonzalo Tena (Teruel, 1950), premio Aragón Goya 2017. Suyo es el original diseño de la cabecera de la revista, que se mantiene desde su primera entrega. Por otra parte, Tena es el artista que más ocasiones la ha ilustrado y su trayectoria fue también objeto de estudio y divulgación en las propias páginas de esta publicación periódica.

Un segundo reconocimiento a la publicación se produjo el pasado 20 de septiembre, con la entrega en el municipio zaragozano de Calatorao de la 'Tésera de hospitalidad'. Se trata del máximo galardón anual que concede la Asociación de Amigos de la Celtiberia (AAC). Con este premio, otorgado en el marco del VII Encuentro de la Celtiberia literaria y creativa, se quiere respaldar el compromiso de la publicación con la difusión de la cultura en nuestras tierras.

Turia es una revista editada por el Instituto de Estudios Turolenses de la Diputación de Teruel. En su versión en papel tiene una periodicidad cuatrimestral, 500 páginas y sólo publica textos inéditos. Cuenta también con una edición digital (web y Facebook) que se renueva diariamente.