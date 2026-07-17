El rey Felipe VI llama a Azcón para interesarse por el incendio forestal de Orés (Zaragoza), que sigue fuera de control

El rey Felipe VI llama a Azcón para interesarse por el incendio forestal de Orés - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El rey Felipe VI ha llamado al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, para interesarse por el incendio forestal de Orés (Zaragoza), en la Comarca de Las Cinco Villas, que ha arrasado más de 12.000 hectáreas, sigue fuera de control y ha obligado a desalojar cinco municipios de las Cinco Villas --Orés, Asín, Luesia, Malpica de Arba y Uncastillo--, además de la localidad navarra de Petilla de Aragón.

"Acabo de recibir la llamada del Rey para interesarse por la evolución del incendio en las Cinco Villas y mandar ánimos a todo el operativo de extinción", ha escrito Azcón en su cuenta de la red social X.

"Mi agradecimiento en nombre de los aragoneses a Su Majestad y a todas las muestras de solidaridad y cariño que estamos recibiendo en estos duros momentos", ha agregado el presidente del Gobierno de Aragón.