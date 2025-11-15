El Rey preside la rejura de sus compañeros de la XLV promoción de la AGM, con valores de servicio, compromiso y deber

Su Majestad el Rey, Felipe VI, saluda a la bandera nacional tras el acto de rejura de bandera de sus compañeros de la XLV promoción de la Academia General Militar. - EUROPA PRESS.

Su Majestad el Rey, Felipe VI, ha presidido este sábado, 15 de noviembre de 2025, el acto de rejura o renovación de la jura de la bandera de sus compañeros de la XLV promoción de la Academia General Militar (AGM) de Zaragoza, un evento castrense en el que el general director de la AGM, Prudencio Horche, ha apelado a los valores de "servicio, compromiso y deber".

Felipe VI ha llegado al patio de armas de la Academia a las 12.30 y ha pasado revista a la formación de 1.200 caballeros y damas cadetes que cursan actualmente sus estudios, también a sus 172 compañeros de la 45 promoción, con los que hace 40 años compartió dos meses de estudio en el primer curso de la institución militar.

Tras saludar a la bandera española y terminar la revista de las tropas, con el himno nacional, han rejurado la bandera los miembros de la XLV promoción de la AGM, encabezados por el general Fernando Luis Morón, el primero de la promoción. También han jurado las viudas e hijos de los 12 componentes de la XLV promoción ya fallecidos. Se ha rendido homenaje a los caídos y se han disparado salvas de honor.

El general Prudencio Horche ha recordado que el 11 de octubre de 1985 el entonces caballero cadete Borbón besó la bandera de 'La General'.

Son "cuarenta años de servicio que a los más veteranos nos parecerá que han pasado demasiado rápido, mientras que a los más noveles se les antojará como un horizonte demasiado lejano", ha señalado Horche, añadiendo: "Sin duda son sensaciones habituales cada vez que una promoción vuelve para realizar su rejura y otras contemplan desde la formación, con la disciplina y cierta curiosidad, la renovación de su compromiso".

"Esa curiosidad de los cadetes no es otra que tratar de imaginar cómo habrá transcurrido la vida profesional de estos experimentados oficiales. ¿Qué avatares habrán afrontado durante esas cuatro décadas? ¿Qué sacrificios se habrán visto obligados a realizar a lo largo de su carrera? ¿Qué sentimientos albergarán en su interior al poner todo ello en perspectiva?¿Habrá merecido la pena y podrán, también, esperar ellos sensaciones semejantes con el paso de los años?", ha preguntado.

El general director se ha dirigido a los cadetes para decirles: "El camino que os queda por delante no será fácil, así de simple", en alusión al "sacrificio, entrega, días incontables de intenso trabajo y de ejercicios; destinos, misiones, largos periodos lejos de casa y mucha comprensión de la familia ante cada nuevo reto; sudor, esfuerzo, multitud de momentos que parecían interminables y que, sin embargo, aportaban calidad y sentido a la exigente preparación; y así un largo etcétera".

Horche ha aseverado que "la fórmula es sencilla: ¡Servicio, compromiso y deber!", que son los tres valores que el Rey, con ocasión del décimo aniversario de su proclamación, hace poco más de un año, transmitió a los cadetes "como pilares de su desempeño como Rey". "Tres palabras que, cargadas de significado, compartimos plenamente aquellos que tenemos el privilegio de servir a España bajo sus órdenes portando el uniforme".

"Estoy seguro de que todos quienes acaban de besar de nuevo la bandera coincidirán en que esa simple frase, 'servicio, compromiso y deber', resume bien sus trayectorias. Más aún, resuenan con emocionante solemnidad cuando las evocamos recordando a aquellos que ya no están entre nosotros, aunque siempre vivirán en nuestra memoria", ha continuado el director de la AGM.

El general Prudencio Horche ha indicado a los cadetes que cada uno de los componentes de la XLV promoción, "a través de los múltiples y muy diferentes cometidos que les ha requerido nuestra profesión, han encontrado la oportunidad de servir a España cada día, han demostrado que su compromiso era el mismo que cuando hicieron su juramento y han comprobado que, para un militar, no hay mayor recompensa que la íntima satisfacción del deber cumplido".

Los miembros de la LXV promoción "acumulan trienios, pero la motivación que les empuja no difiere en nada de la vuestra; sus divisas son propias de brillantes trayectorias, pero su ilusión es la misma que cuando portaban las cadeteras sobre su pecho; la profesión los ha llevado a múltiples y remotos destinos, pero ninguno ha olvidado ese lugar que les une a todos ellos y que también comparten con vosotros, este patio de armas, este solar zaragozano".

Horche ha destacado "el ejemplo y la referencia de Su Majestad, que sentimos aún más cerca al compartir con nosotros jornadas como la de hoy; el excelente camino que nos han trazado los que nos preceden, entre ellos la XLV promoción, a quienes debemos inmesa gratitud; y el espíritu de 'La General', que a pesar de los años que pasen permanece y permanecerá inalterable en cada promoción.

"UNA PROMOCIÓN DURA"

El general Morón ha afirmado que esta es "una promoción dura, marcada por la adversidad", recordando que el 30 de enero de 1987 un autobús de la AGM sufrió un atentado terrorista con dos fallecidos y varios heridos.

Tras salir de la AGM como tenientes muchos se desplegaron en los Balcanes, sufriendo bajas en actos de servicio, "parte nuestra" porque "todos somos promoción".

Una promoción "sobria y experimentada, de una consistencia recia", ha continuado Morón, destacando "el liderazgo" de Su Majestad el Rey y manifestando su sentimiento de orgullo y pertenencia. "Pase lo que pase seguiremos siendo la XLV".

A los caballeros y damas cadetes les ha dicho que "la AGM marca" toda la vida y que sus improntas ya se están asentando en sus corazones, recordándoles que son "la promesa" de la Academia General Militar. La prioridad debe ser "crear confianza", ha dicho Morón, enfatizando que liderarán a sus unidades, "exigiendo rigor en el trabajo cotidiano, con tolerancia al error, el compromiso y responsabilidad del mando", añadiendo que "la confianza mutua es el pegamento que nos hace invencibles".

"Habéis elegido la responsabilidad como servicio", ha elogiado el general Fernando Morón, quien finalmente se ha dirigido al Rey para realzar que la LXV promoción, de la que forma parte y que "conoce bien", se caracteriza por "intentar servir sin protagonismos y ser confiables en conjunto: Así seguiremos la XLV ante cualquier circunstancia".

Una vez concluidos los actos en el patio de armas, y acompañados por la banda de música militar, el Rey ha presidido un desfile de los 1.200 cadetes en el paseo principal de la Academia y ha concluido el acto.