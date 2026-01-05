Los Reyes Magos llegan cargados de magia y regalos y lanzan un mensaje de amor hacia los demás

Melchor y Gaspar junto a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca con el mapa del recorrido de la cabalgata por la ciudad. - DANIEL MARCOS

Los Reyes Magos ya están en Zaragoza cargados de regalos y dispuestos a desplegar su magia por las calles de la ciudad en una tarde noche en la que la ilusión de los más pequeños vencerá sin ninguna duda al intenso frío.

Sus Majestades de Oriente han sido recibidos por la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, junto a las escalinatas del Parque Grande José Antonio Labordeta. Allí, frente a un buen número de niños y adultos, Melchor, Gaspar y Baltasar han lanzado un mensaje de amor para que la magia convierta el oro en cercanía con los seres queridos, el incienso en amor por la familia y la mirra en esos pequeños gestos cariñosos del día a día.

La alcaldesa Natalia Chueca ha sido la encargada de saludar a sus majestades en nombre de la ciudad y se ha mostrado convencida de que la mayoría de los niños han sido muy buenos y recibirán aquellos presentes que han pedido "y no dejan carbón en Zaragoza".

Melchor, Gaspar y un imponente Baltasar han comparecido puntuales en la escalinata del Batallador por la que han descendido ceremoniosos ante los ojos bien abiertos de una joven audiencia entusiasmada y unos progenitores que aún han podido aliviar el frío de la espera con los últimos rayos de sol de una tarde noche de rechinar de dientes.

Sobre el escenario, en cuyo acceso el rey Melchor ha tenido que ser socorrido por la alcaldesa tras engancharse su capa en los escalones, Chueca ha hecho entrega del mapa con el recorrido de la cabalgata, que este año varía por las obras en varias calles. Parte una vez más del CEIP Joaquín Costa y recorre Mayandía, Avenida Anselmo Clavé, Paseo Teruel, Puerta del Carmen, César Augusto, Coso y la calle Alfonso hasta llegar a la Plaza del Pilar.

A los Reyes Magos les acompaña un séquito formado por más de medio millar de personas en su peregrinación por el centro de la ciudad camino de su encuentro con el niño Jesús en el Belén de la plaza del Pilar.

La Cabalgata renovó completamente su estética el pasado año bajo una línea argumental basada en el rigor histórico y la tradición. La edición de 2025 mantiene su lema y estructura en bloques vinculados a las tres ofrendas: Oro, Mirra e Incienso. Se suman, además, los nuevos trajes reales diseñados por Ana Sanagustín, inspirados en las tradiciones de Europa, África y Asia y en la iconografía clásica de la Adoración.

La banda sonora original de la Cabalgata de Zaragoza, compuesta por Ara Malikian, integra referencias musicales de los tres ámbitos geográficos representados; y el cartel anunciador firmado por Óscar Sanmartín, centrado en los Reyes Magos y en los símbolos navideños asociados a las tres culturas de la ciudad.

Melchor, erigido en portavoz de sus Majestades, ha agradecido la labor de todos aquellos que hacen posible esta cabalgata mágica, preludio de una noche de magia e ilusión --y nervios-- para la que ha recordado que conviene irse pronto a la cama.

"La magia no sólo está en los regalos que podéis encontrar mañana en vuestras casas", ha advertido el Mago de Oriente, quien ha abundado en la simbología del oro, el incienso y la mirra como muestras del amor por los demás representado en el niño Jesús.

Por ello, ha instado su joven audiencia a que mostrase allí mismo su cariño con sus padres, madres y hermanos. Un beso, un abrazo para dar así comienzo a una noche que ha prometido será "mágica".

Un deseo y una premonición que ha dado paso a un breve encuentro de sus Majestades con los niños de las primeras filas. Apretones de manos, saludos, besos lanzados y algún dibujo y mensaje especial que los Reyes de Oriente y sus asistentes han recogido con mucho cariño. Allí mismo se han acordado también de aquellos que van a vivir esta noche fuera de sus casas por una enfermedad. A ellos también les han enviado un mensaje especial.