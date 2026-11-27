25N.- Moreno (CHA) reclama más recursos contra la violencia machista y denuncia los discursos negacionistas - CHA

TERUEL, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario territorial de CHA en las comarcas turolenses y candidato por la coalición Senado de Progreso, Ricardo Moreno, resume la campaña electoral de su formación destacando el recorrido por el territorio, el contacto directo con la ciudadanía y la oportunidad de escuchar de primera mano las preocupaciones, necesidades y propuestas de las personas que viven en las comarcas turolenses.

"Hemos recorrido nuestros pueblos y comarcas, hemos hablado con vecinos, vecinas, y hemos podido conocer mejor sus inquietudes y reivindicaciones. Una campaña sirve también para escuchar, para estar cerca de la gente y para trasladar propuestas concretas que respondan a los problemas reales de nuestro territorio", indica Moreno.

El candidato destaca la necesidad de que todo Teruel tenga una voz propia, de progreso y comprometida, en las instituciones estatales, capaz de defender las oportunidades de desarrollo del medio rural, los servicios públicos, las infraestructuras, la actividad económica, el sector agroalimentario y unas condiciones de vida dignas, independientemente del lugar en el que se resida.

"No queremos que nuestros pueblos sean únicamente escenario de promesas electorales; queremos que sus necesidades se conviertan en compromisos políticos y decisiones presupuestarias", afirma.

Finalmente, Ricardo Moreno reaiza un llamamiento a la participación: "Es importante acudir a votar porque cada voto cuenta y porque las decisiones que se toman en las Cortes Generales también afectan directamente a nuestro día a día en Teruel. La abstención no resuelve ningún problema: participar es la manera de hacer oír nuestra voz, defender nuestros derechos y decidir qué futuro queremos para nuestros pueblos y comarcas. La coalición Senado de Progreso garantiza tener voz y voto propio para nuestras demandas", concluye.