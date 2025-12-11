Rincón destaca que Aragón sigue "en alerta" ante la peste porcina pese a no tener registrado ningún caso

El consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Javier Rincón. - CORTES DE ARAGÓN.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Javier Rincón, ha afirmado este jueves que la Comunidad Autónoma sigue "en alerta" y tomando medidas de prevención contra la peste porcina africana pese a que no se ha detectado ningún caso ni entre los jabalíes ni en las explotaciones ganaderas porcinas.

En su comparecencia a petición propia en la sesión plenaria de las Cortes de Aragón, el titular de Ganaderia ha señalado que este escenario se mantendrá en el futuro para que el foco contabilizado en Collserola (Barcelona) no se propague, advirtiendo que si se detectara un foco en Aragón "las consecuencias que ya estamos experimentando se multiplicarían y su hipotética repercusión podría ser de aún mayor gravedad" porque "Aragón es líder indiscutible en la producción porcina en España", con más de 4.200 explotaciones y 10 millones de cabezas, representando el 60% de la producción ganadera.

El modelo aragonés es "eficiente, tecnológicamente avanzado y comprometido con la bioseguridad y el bienestar animal, cumpliendo estándares europeos muy exigentes", ha subrayado Rincón, realzando que el sector genera 2.000 millones de euros en exportaciones anuales y aporta 2.500 millones al valor de la producción agraria.

"Por eso es necesario poner en valor que el porcino es mucho más que cifras, es vida para nuestros pueblos", donde se fija población con esta actividad y se genera actividad económica, ha continuado el consejero, de ahí que la peste porcina suponga "un problema sanitario, económico y social de extrema gravedad".

Entre las medidas puestas en marcha, ha mencionado la convocatoria de urgencia, el 28 de noviembre, de una reunión con las empresas integradoras y otro encuentro con las organizaciones agrarias, las cooperativas agroalimentarias y la Asociación de Industrias de Aragón para compartir información y mostrar el "total apoyo" de la Administración autonómica al sector porcino.

"De forma paralela, el mismo viernes 28 de noviembre se llevó a cabo una primera reunión interna entre las Direcciones Generales de Calidad y Seguridad Alimentaria y Salud Pública en lo relativo a las competencias de esta última en mataderos, industrias cárnicas y exportaciones para la elaboración de un protocolo ante la posible aparición de un caso sospechoso de PPA".

La Dirección General de Interior contactó con la Unidad Militar de Emergencias para diseñar posibles escenarios relacionados con la peste porcina y la posible intervención de esta unidad. También se han reunido con la Federación Aragonesa de Caza para plantear la caza de jabalíes como medida de prevención.

Además, el Gobierno ha aprobado un decreto ley de medidas extraordinarias para la lucha contra la PPA en el jabalí, que será convalidado en el próximo Pleno de las Cortes de Aragón. El decreto recoge medidas de vigilancia y control sanitario, de caza y subvenciones para el control del jabalí.

En los próximos días se publicará la convocatoria de ayudas de 30 euros por jabalí abatido y de 25 euros por jabalí entregado a una empresa de recogida de carne de caza, ha anunciado. Las ayudas están vigentes desde el 4 de diciembre.

También se han intensificado los controles de bioseguridad de las explotaciones porcinas y se ha establecido un sistema de guardias localizadas en el laboratorio agroambiental para analizar las muestras tomadas. Se ha adquirido material para la recogida de jabalíes muertos.

ABRIR MERCADOS

El parlamentario del PP José María Giménez ha elogiado la gestión de Javier Rincón, destacando que ha conseguido la unanimidad en las Cortes en torno a esta cuestión, y ha expresado su deseo de que el ministro del área, Luis Planas, "se ponga a trabajar para que se abran de nuevo esos mercados que se están cerrando".

Ha intervenido el diputado del PSOE Marcel Iglesias, quien ha expresado que el sector porcino genera actividad económica para muchas familias en el medio rural, también a muchas empresas y que Aragón es el primer productor de España y España es el tercer productor del mundo. Ha tildado de insuficientes las medidas arbitradas por el Gobierno de Aragón y ha reclamado más apoyo para el sector.

El portavoz de Vox, Santiago Morón, ha indicado que Vox ha solicitado al Gobierno de la Generalitat de Cataluña información para aclarar posibles fallos de seguridad en los protocolos de trabajo del laboratorio de referencia. "Vamos a exigir conocer la verdad y la asunción de responsabilidades si las hubiere", ha zanjado.

El portavoz de CHA, José Luis Soro, ha opinado que el Gobierno de Aragón debería contar con más información de la Generalitat de Cataluña y del Ministerio de Agricultura "porque la forma de afrontar este problema no es igual según cuál sea el foco" y ha apostado por "la máxima coordinación" entre instituciones.

Para el diputado de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, este problema preocupa "muy seriamente" porque la sanidad animal es "una de las ventajas competitivas de España en el mundo", apuntando que España estaba libre de esta enfermedad desde 1995, "una de las claves para la presencia en los mercados internacionales".

Desde Podemos, Andoni Corrales ha reconocido que Aragón corre "un gran riesgo" por la importancia de la cabaña porcina y la proximidad del brote, en Cataluña, tras lo que ha considerado que ha sido "un fallo tradicional" no haber diversificado la economía. Ha dicho que la prevención es la única garantía para proteger el sector.

En representación de IU, Álvaro Sanz ha defendido la "cooperación" y "que fluya la información" para atajar la PPA, emplazando a actuar "con rigor técnico y científico, con prudencia sanitaria y cooperación institucional".

Desde el PAR, Alberto Izquierdo ha realzado la relevancia de este "potentísimo" sector, un motor económico de Aragón puesto "en jaque" por el brote de peste porcina africana. "Estamos preparados", ha zanjado.