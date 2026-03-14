Rincón: "El futuro del campo lo construirán, principalmente, las personas mejor formadas"

El consejero en funciones Javier Rincón ha clausurado la LXX Asamblea General de Antiguos Alumnos de Cogullada. Agricultura, Ganadería y Alimentación - AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

ZARAGOZA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación en funciones, Javier Rincón, ha clausurado este viernes la LXX Asamblea General de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Casa de Economía Rural de Cogullada, un encuentro que ha reunido a más de 350 personas en el Campus Fundación Ibercaja en el Palacio de Cogullada (Zaragoza).

Durante el acto, el consejero en funciones ha destacado los 70 años de trayectoria formativa de la histórica Escuela Agraria de Cogullada, subrayando su papel como punto de encuentro de generaciones de profesionales que han contribuido al desarrollo del sector primario en Aragón.

Rincón ha recordado que, aunque la escuela ya no está operativa, su espíritu permanece vivo gracias al trabajo de la asociación y al legado formativo que sigue influyendo en la agricultura y ganadería aragonesas.

El consejero ha puesto en valor la necesidad de afrontar los retos actuales del sector --desde la digitalización hasta el relevo generacional-- y ha señalado que "el futuro del campo lo construirán personas formadas, capaces de unir tradición y modernidad".

JOSÉ LUIS RODRIGO, INSIGNIA DE ORO DE LA ASOCIACIÓN

Asimismo, Rincón ha felicitado a los galardonados de la jornada: Francisco Santolaria, Medalla de Plata de la Asociación, y José Luis Rodrigo, director de la Fundación Ibercaja y reconocido con la Insignia de Oro en el año en que la entidad celebra su 150 aniversario.

La asamblea ha incluido también una conferencia sobre inteligencia artificial aplicada a la agricultura, que el consejero ha resaltado como ejemplo del compromiso del sector con la innovación.