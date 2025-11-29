Rincón muestra su preocupación por los nuevos casos de PPA y reitera el mensaje de tranquilidad para el consumo de carne

Archivo - El consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón, Javier Rincón, en imagen de archivo. - CORTES DE ARAGÓN. - Archivo

GRAUS (HUESCA), 29 (EUROPA PRESS)

El consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Javier Rincón, ha expresado su preocupación por los nuevos casos de peste porcina africana que se han dado a conocer en la región vecina de Cataluña y por los efectos que puede tener en las exportaciones del sector porcino aragonés, a la vez que ha reiterado el mensaje de tranquilidad enviado este viernes por el Gobierno de Aragón a los consumidores puesto que no se trata de una enfermedad que se transmita a los seres humanos.

"En absoluto es una alerta sanitaria, es una enfermedad que no se transmite a los seres humanos, por lo tanto el consumo de la carne de cerdo se puede hacer con total tranquilidad, sin ningún problema", ha insistido Rincón a preguntas de los medios de comunicación durante su visita a la VI Feria de la trufa negra de Graus (Huesca) que reúne a productores, expertos y aficionados en una cita referente nacional dedicada a la promoción de la trufa negra y la dinamización del sector trufero en Aragón, con concursos, degustaciones y actividades divulgativas para todos los públicos.

El consejero se ha mostrado cauto ante la información dada a conocer este sábado por el conseller de Agricultura, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, de que se han detectado cuatro casos nuevos de peste porcina africana en cuatro jabalíes muertos, en el mismo radio de afectación que los primeros que se encontraron este viernes en Cerdanyola del Vallès (Barcelona), en la zona de Collserola.

Un hallazgo que ha llevado a la Generalitat a restringir el acceso a la totalidad del parque de Collserola para cualquier actividad de ocio. "Con un vehículo, con una bici, con una pisada de un material contaminado biológico de un animal podría escampar la enfermedad", ha alertado Ordeig en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press.

El consejero aragonés Javier Rincón ha recordado que se trata de una enfermedad "que lleva años presente en otros países de Europa" y ha asegurado que el Gobierno de Aragón trabaja en colaboración con el Ministerio para explorar nuevas vías de exportación mientras intensifica la vigilancia y control en las granjas.

"Vamos a intentar también hacer algún tipo de acuerdo o protocolo con la Federación Aragonesa de Caza para intensificar las batidas porque si tenemos menos jabalíes, tendremos menos riesgo", ha apuntado.

A ello se suma las campañas de información en redes sociales y más adelante en medios de comunicación, así como la creación de un grupo de trabajo interdepartamental con los principales grupos del sector, además de mantener esta próxima semana una reunión con las organizaciones agrarias, cooperativas e industrias agroalimentarias.