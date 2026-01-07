Rincón realza la industria de piensos como eje prioritario de la ganadería aragonesa

Piensos Mazana. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

BINÉFAR (HUESCA), 7 (EUROPA PRESS)

El consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Javier Rincón, acompañado por la directora general de Calidad y Seguridad Alimentaria, Aitziber Lanza, ha visitado las instalaciones de Piensos Mazana, en Binéfar (Huesca), una de las principales integradoras del sector porcino en la Comunidad. Ha realzado la industria de piensos como eje prioritario de la ganadería aragonesa.

Durante el encuentro, Rincón ha destacado "la importancia de empresas como Mazana para la estabilidad del sector ganadero, la generación de empleo y el desarrollo del medio rural", y ha subrayado "el papel estratégico de la industria de piensos en la cadena de valor agroalimentaria, así como su compromiso con la calidad, la trazabilidad y la seguridad alimentaria".

El consejero y la directora general han recorrido las instalaciones y han conocido de primera mano los procesos de fabricación del pienso, desde la recepción de materias primas hasta los sistemas de control y trazabilidad.

Rincón ha puesto de relieve "el esfuerzo del sector por garantizar una producción segura, eficiente y alineada con las exigencias de bienestar animal y sostenibilidad", y ha señalado que "este tipo de industrias son clave para mantener la competitividad del porcino aragonés en un contexto cada vez más exigente".

En relación con la peste porcina africana (PPA), Javier Rincón ha expresado su preocupación por la falta de información y coordinación por parte del Ministerio de Agricultura, y ha reclamado mayor transparencia.

"Las comunidades autónomas como Aragón necesitamos información puntual, completa y veraz sobre los casos de PPA para poder planificar y proteger adecuadamente a nuestro sector ganadero", ha afirmado Rincón, quien ha insistido en que "han aparecido otros 18 casos en Cataluña, no sabemos muy bien de cuándo, y esta falta de datos nos preocupa para poder actuar con prevención anticipación, fundamentales para evitar riesgos innecesarios".

PRODUCCIÓN DE PIENSOS

Mazana se sitúa como una de las integradoras más relevantes de Aragón, con 455 granjas de cebo y un censo total de casi 1.5 millones de plazas de cebo, lo que la posiciona como la segunda integradora de la comunidad por censo total, muy próxima a la primera.

La empresa gestiona además más de 45 granjas reproductoras, con un censo de 105.000 reproductoras, lo que refuerza su autonomía productiva y su papel estratégico en la cadena de valor. La mayor parte de su actividad se concentra en Huesca, donde se localiza cerca del 80% del censo de cebo y prácticamente la totalidad de las reproductoras, aunque mantiene presencia también en Zaragoza y Teruel, además de Navarra, consolidando un modelo productivo con fuerte implantación territorial.

En el contexto autonómico, Aragón es uno de los grandes polos nacionales de la industria de alimentación animal. En 2024, la comunidad produjo 5,94 millones de toneladas de piensos compuestos, lo que representa el 15,3% del total nacional, siendo la segunda comunidad productora de España.

El porcino concentra la mayor parte de esta producción, con 4,16 millones de toneladas, seguido de avicultura y bovino.Aragón destaca asimismo en la fabricación de piensos medicamentosos, con 365.108 toneladas, cerca del 25% del total nacional, y en la producción de aditivos, con más del 20% del volumen nacional, confirmando el carácter estratégico del sector para la economía agraria aragonesa.