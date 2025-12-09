Rincón recalca que Aragón sigue libre de peste porcina africana y apuesta por la "prevención"

El consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Javier Rincón, y el el catedrático de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, Juan José Badiola. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Javier Rincón, ha asegurado este martes que la Comunidad Autónoma sigue "sin ningún caso" de peste porcina africana, tras el brote detectado en Collserola (Barcelona), y ha apostado por la "prevención".

"Ojalá no tengamos la enfermedad, pero estamos tomando medidas y nos estamos preparando para evitar que la enfermedad llegue a Aragón y para estar lo mejor preparados posible".

En la reunión del comité de seguimiento de la evolución de la peste porcina, que ha presidido Rincón, se han repasado las medidas puestas en marcha, indicando que la convocatoria de subvenciones se publicará esta semana o a principios de la próxima.

Ha realzado "el perfecto funcionamiento de todo el sistema, tanto el apoyo de la Federación Aragonesa de Caza como de las empresas de tratamiento de carne y Sarga, que afortunadamente no ha tenido que intervenir, y toda la gente que está en estado de alerta para cualquier contingencia que no ha sucedido".

Javier Rincón ha señalado que la versión inicial del origen era "algún embutido en mal estado" y que ahora, sin confirmación oficial, se habla de que puede provenir de algún laboratorio muy cercano al lugar donde se detectó el foco inicialmente.

"En este sentido sí que echamos de menos el no tener ninguna información oficial, ni por parte de la Generalitat de Cataluña, ni por parte del Ministerio, que a nosotros nos pide colaboración y colaboramos lealmente en todo, pero no tenemos ninguna información".

La directora general de Calidad y Seguridad Alimentaria del Gobierno de Aragón, Aitziber Lanza, solicitará información al Ministerio y a la Generalitat este miércoles en la reunión telemática de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria de España (RASVE). "Nos parece increíble no tener conocimiento después de tantos días y más cuando Aragón es la principal comunidad productora de carne de porcino de España es una comunidad vecina con Cataluña, que no solo comparte muchos kilómetros de frontera, sino que tiene una relación comercial enorme", de forma que "tendríamos que tener la información al minuto y no la tenemos", ha apostillado Rincón.

En la reunión se han revisado los protocolos que ha elaborado la Dirección General de Medio Natural y las instrucciones que se han transmitido a los agentes de protección de la naturaleza (APN). "Tenemos que estar preparados para cualquier hipótesis", ha dicho. Este viernes se reunirá el comité de expertos formado por las direcciones generales afectadas, Aragón Exterior, representantes del sector porcino y de Salud Pública, los veterinarios del porcino, la Federación Aragonesa de Caza, SARGA y la Facultad de Veterinaria, así como expertos individuales invitados.

Las empresas integradoras apoyan las medidas que ha tomado el Departamento, ha dicho Rincón, quien ha puesto de relieve la coordinación de todos los actores implicados.

REGIONALIZACIÓN DE EXPORTACIONES

Por otra parte, el consejero ha expresado su interés en que Japón y Filipinas, que suman más importaciones de cerdo aragonés que China, admitan la regionalización de la venta de productos porcinos, lo que corresponde negociar al Ministerio de Agricultura.

"Si esto se quedara únicamente en ese foco de Cataluña y en un tiempo prudencial no apareciera ningún otro foco, las negociaciones con estos países serían más fáciles, pero eso es ya meterme en un terreno ajeno porque son negociaciones diplomáticas y es competencia del Ministerio, en este caso Agricultura y Exteriores, que es lo que nosotros reclamamos".

"Sabemos que están negociando y les instamos es a que intenten hacerlo cuanto antes porque ya hemos visto las bajadas de precios que ha habido y, al final, vamos a tener una cantidad determinada de producto que nos va a costar exportar".

También ha expresado que los cazadores aragoneses abatieron en 2024 a 50.000 jabalíes y que se va a incrementar la cifra, tras lo que ha señalado que "hay países en los que ya no existen jabalís porque la peste porcina es tan agresiva que mueren todos" y "los cazadores quieren que haya jabalís".