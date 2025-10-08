Río y Juego amplía su programa a más de 600 alumnos de Educación Especial y de Aulas TEA de Zaragoza

ZARAGOZA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha participado este miércoles en una sesión especial, dentro de las actividades de Río y Juego en las Fiestas del Pilar, dedicada a los centros de Educación Especial, una novedad introducida el año pasado a la que ahora se suman también centros ordinarios con Aulas TEA --trastornos del espectro autista--, aumentando la participación hasta más de mil asistentes --661 alumnos y 394 acompañantes--.

Río y Juego, ubicado en la zona Expo y gestionado por la Plataforma de Acción Infantil (PAI), existe desde 2016 como gran espacio lúdico familiar y gratuito en el que niños de 0 a 12 años "dan rienda suelta a su imaginación, su creatividad y su compromiso con el medio ambiente a través de propuestas muy vinculadas al reciclaje y el juego simbólico", ha informado el Consistorio zaragozano.

En concreto, durante esta mañana se han divertido en Río y Juego alumnos de 36 centros: niños de 19 aulas TEA, de 16 centros de Educación Especial y de un colegio de personas sordas. En comparación con el año anterior han asistido 250 escolares más, es decir, un 61% de incremento.

Además, durante esta mañana en la que esta propuesta representa un ejemplo de accesibilidad con todos los usuarios, se han abierto todas las instalaciones para que los escolares puedan tener la opción de experimentar con cualquiera de las opciones que les ofrece este entorno.

La alcaldesa ha celebrado que "durante esta mañana, todas las instalaciones de Río y Juego se han abierto en exclusiva para ellos, demostrando que la accesibilidad y la igualdad de oportunidades son valores que marcan nuestra manera de celebrar estas fiestas".

"Río y Juego es, en definitiva, un reflejo de lo que somos como ciudad: creativos, acogedores, diversos y con un profundo compromiso con nuestros niños y con las familias de Zaragoza", ha concluido.

TRES ZONAS DIFERENTES

Cuenta con una zona de bebés, entre los 0 y 3 años, con espacios blandos, juegos sensoriales y de experimentación tranquila, pensados para gatear, tocar, explorar y jugar con agua o arena.

También con una zona infantil, entre 3 y 6 años, con juegos simbólicos, materiales reutilizados, música y construcciones, mientras que los mayores, entre 6 y 12 años encuentran estructuras para trepar, juegos de equilibrio, creatividad, retos y talleres más activos.

Durante su estancia lúdica, los niños pueden interactuar, en función de su edad, con circuitos de agua, cubos, bañeras, instrumentos y objetos reciclados que suenan, espacio de lectura, juegos de equilibrio, malabares, laberintos hechos con palés y otros objetos, juegos de construcción con materiales como latas y similares.

Los horarios de apertura aún disponibles son los siguientes: de 17.30 a 20.00 horas el día 9 de octubre, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas los días 10, 11 y 12, y de 11.30 a 14.00 horas el 13 de octubre.

ASISTENCIA MULTITUDINARIA

Al margen de los grandes conciertos y espectáculos, además de los actos centrales de las Fiestas del Pilar, este espacio de Río y Juego es uno de los que más afluencia de público aporta a esta celebración popular.

En las actuales Fiestas del Pilar, desde su apertura el pasado domingo ha seguido cosechando un gran éxito de asistencia, con más de 35.000 personas, una cantidad muy elevada teniendo en cuenta que se trata, sobre todo, de días lectivos.

Los datos avalan el gran interés que genera Río y Juego todos los años, como las casi 400.000 personas que han disfrutado de esta iniciativa desde 2023 hasta hoy.