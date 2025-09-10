Robles elogia el compromiso de Aragón con las Fuerzas Armadas en la presentación del Hub de Defensa

ZARAGOZA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha destacado en la presentación del Hub Logístico e Industrial de Defensa de Aragón, un proyecto que ha calificado de "magnífico e ilusionante, que la comunidad autónoma "es un núcleo" donde todo lo referente a la industria de la defensa y la tecnología de la seguridad "tiene que tener una proyección esencial".

La defensa, ha afirmado Robles en la clausura del acto, "y todo lo que hace referencia a la paz, no tiene un color político, son todas las administraciones, todas las empresas y todas las universidades las que tienen que estar trabajando juntas. Y qué mejor lugar que un sitio como aquí Aragón". De hecho, desde el Gobierno de España, "apostamos firmemente por el desarrollo tecnológico, por la industria española y por Aragón, porque creemos que este territorio tiene visión de presente y visión de futuro".

Se ha referido a las industrias que participan en el hub: "Vamos a hacer mucho, porque el contexto no es fácil y nuestros derechos, las libertades y la paz están en peligro", sin embargo, "tenemos la fuerza y la seguridad de que tenemos músculo para hacer y para trabajar".

"Hay mucho que hacer", ha manifestado Robles, "porque en este hub no solo estamos protegiendo nuestra paz, no solo estamos fomentando un mayor desarrollo industrial y tecnológico, ni la importancia que tiene Aragón, sino que estamos abriendo una página de futuro, un futuro que tiene que ser para los que creemos en una sociedad más justa, más libre y en la que todos, con independencia de colores políticos, de administraciones, trabajemos en lo mismo: en la consecución de la paz y en hacer de Aragón y de España un país del que sentirnos orgullosos".

Margarita Robles ha hecho entrega a Jorge Azcón de una placa en "agradecimiento a Aragón y su ciudadanía por su estrecho vínculo y apoyo a las Fuerzas Armadas y por su apuesta decidida por el desarrollo tecnológico, la industrialización y la defensa de la paz".

"En esta placa va nuestro agradecimiento, el del Ministerio de Defensa, por ese aprecio, ese cariño que siempre Aragón ha tenido por sus Fuerzas Armadas. No se puede entender Aragón sin las Fuerzas Armadas, ni las Fuerzas Armadas sin Aragón", ha pronunciado Robles.

UN NUEVO PASO EN UN "PROYECTO ESTRATÉGICO"

Por su parte, el presidente del Gobierno de Aragón ha confiado en que este Hub de Defensa de Aragón sea símbolo de "una leal colaboración institucional, de que somos capaces de ponernos de acuerdo y colaborar".

Jorge Azcón ha celebrado el "nuevo paso en un proyecto estratégico, una iniciativa en la que desde el Gobierno de Aragón creemos firmemente, porque estamos convencido del importantísimo impacto del 'hub' en los ciudadanos y el territorio".

Ha indicado que el impulso a este Hub de Defensa de Aragón llega en un momento "histórico y crucial" para los jóvenes, por la cantidad de empleos de alta cualificación que creará, pero también por la inversión que se espera en la industria de defensa en Aragón, así como para aquellas empresas que estén dispuestas a expandirse.

"El mensaje que hoy queremos lanzar es que en Aragón queremos ser parte de lo que va a pasar en la industria de la defensa, porque buscar la paz es un trabajo que se hace confiando en esta industria", ha apuntado Azcón, para apostillar que Aragón es la comunidad autónoma con más militares de España en términos relativos.

"ESTAMOS LISTOS"

La presentación del Hub Logístico e Industrial de Defensa de Aragón ha contado con la asistencia, además de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, con la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, la vicepresidenta del Ejecutivo autonómico, Mar Vaquero, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, así como de autoridades civiles y militares.

Natalia Chueca, ha comentado que en este 'hub' "nos unimos para decir que estamos listos y ponernos a disposición del conjunto de España con nuestra experiencia en centros de formación militar y nuestro amplio tejido empresarial en el sector de la defensa".

Este 'hub', ha asegurado Chueca, "no es solo un proyecto de Zaragoza o de Aragón", sino que es "una oportunidad para que España fortalezca la soberanía tecnológica y su autonomía estratégica", pero sobre todo es "un compromiso con la seguridad y el bienestar de nuestros ciudadanos en un mundo cada vez más incierto".

