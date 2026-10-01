Rodrigo (PSOE) pregunta a Azcón si recuperará para la red pública los servicios privatizados que caducan en enero

La diputada del PSOE Aragón María Rodrigo. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PSOE Aragón María Rodrigo ha preguntado este jueves, 1 de octubre, al presidente del Gobierno autonómico, Jorge Azcón, si va a recuperar con profesionales sanitarios de la red pública los servicios privatizados cuyo contrato caduca el próximo 1 de enero.

Ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha criticado "el oscurantismo de Azcón y su Gobierno", indicando que la oposición parlamentaria no ha recibido "ninguna explicación" sobre estos contratos porque "el Gobierno no quiere o no puede dar explicaciones sobre si tienen un plan para recuperar esa actividad con profesionales públicos", lo que siempre ha demandado el PSOE.

"Nuestra preocupación hoy no es, solamente, que el Gobierno esté recurriendo a estas empresas privadas para cubrir consultas, guardias y actividad hospitalaria", sino "qué va a pasar cuando terminen estos contratos" el 1 de enero de 2027.

Hay contratos con empresas sanitarias privadas en el Hospital 'Obispo Polanco' de Teruel, en el 'Ernest Lluch' de Calatayud (Zaragoza) y en el Hospital Comarcal de Barbastro (Huesca) y "no sabemos qué va a pasar", ha avisado Rodrigo, añadiendo que se conocen las fechas, también las necesidades de profesionales, sobre todo especialistas de traumatología, dermatologia y anestesia.

"No sabemos qué contratos se van a prorrogar ni qué contratos van a finalizar, directamente, tampoco qué actividad piensan recuperar con medios propios ni el calendario para hacerlo, y esa falta de respuestas nos preocupa especialmente, ya que abre una duda".

PRIVATIZACIÓN "TOTALMENTE DESCUBIERTA"

"¿Estamos ante unos contratos que se privatizaron de forma temporal hasta que se pudo reestructurar la sanidad pública o realmente estamos hablando de una privatización ya no encubierta, sino totalmente descubierta y que va a permanecer" durante el mandato de Azcón?, ha preguntado María Rodrigo a lo largo del gobierno de Azcón.

A su juicio, puede ser "razonable" externalizar una prestación de servicios para "una cuestión totalmente extraordinaria", pero "si durante seis o doce meses el Gobierno no trabaja en captar profesionales, está ocultando una cuestión de fondo y es ese cambio hacia un modelo totalmente privatizador".

Ha puesto el ejemplo del geriatra de Huesca, que ha anunciado su jubilación el pasado mes de junio sin que haya sido cubierta su vacante hasta ahora, de forma que "desde junio en Huesca se están cancelando y retrasando consultas de geriatría, y luego dirán que el problema de las listas de espera es un problema de las huelgas de los médicos".

También ha comentado que en el servicio de neurología del Hospital 'Royo Villanova' se ha dejado de hacer guardias por las tardes desde este jueves, por lo que si acude algún paciente se encontrará con "la puerta cerrada" y tendrá que trasladarse al 'Miguel Servet', lo que "quiere decir que ya se están preparando nuevas privatizaciones en los contratos de especialistas en la Comunidad Autónoma".

"La falta de respuestas" del director general de Planificación y Docencia del Departamento de Sanidad, Joaquín Velilla, en la Comisión parlamentaria de este miércoles es "alarmante", ha considerado la diputada del PSOE, quien ha preguntado "qué plantilla necesita Aragón, qué especialidades son deficitarias, qué profesionales están buscando ahora para cubrir las necesidades del mes de enero". El PSOE ha registrado una batería de preguntas dirigidas al Ejecutivo regional a este respecto.

María Rodrigo ha reivindicado una sanidad "de calidad, accesible y, sobre todo, pública" y ha reclamado al Gobierno de Aragón que haga público "qué va a pasar con estos contratos y con estas especialidades a partir del 1 de enero".