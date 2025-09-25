Se rompe la unanimidad en la votación de los títulos de Hijos Predilectos y Adoptivos de Zaragoza

ZARAGOZA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La votación de las propuestas de los grupos municipales para conceder los títulos de Hijos Adoptivos e Hijos Predilectos de Zaragoza no ha contado con la unanimidad habitual, que se suele mantener por respeto a las sugerencias de cada formación política y en aras del consenso al ser un acto institucional, aunque no es la primera vez que ocurre.

En este caso, la propuesta de ZeC de conceder el título de Hija Predilecta de Zaragoza a la Casa Palestina de Aragón ha contado con la abstención del PP y el voto en contra de Vox; mientras que ZeC ha votado en contra de la propuesta de Vox de conceder ese mismo título a la presidenta de la Asociación Ainkaren, Teresa González.

Por unanimidad han salido adelante las otras candidaturas. A propuesta de la alcaldesa, Natalia Chueca, ha contado con el apoyo de todos los grupos conceder la Medalla de Oro de la Ciudad a la presidenta de Heraldo de Aragón y consejera de Henneo, Paloma de Yarza. Con el mismo resultado ha prosperado la propuesta del PP de conceder el título de Hijo Predilecto de la Ciudad al Cuerpo de Bomberos de Zaragoza; y la del PSOE de otorgar el título de Hijo Predilecto de Zaragoza a 'Believe in Art'.

GRUPOS

El portavoz del grupo municipal del PP, Ángel Lorén, ha explicado la abstención ante la propuesta de ZeC por "responsabilidad institucional" y por ser un momento "de unión" para que no se convierta en motivo de confrontación. Asimismo, ha dicho compartir las palabras del Rey Felipe VI y ha recordado que "Chueca es la alcaldesa de todos los zaragozanos".

Por su parte, la portavoz de ZeC, Elena Tomás, ha dicho que apoyar los derechos humanos y hablar en contra de un genocidio es importante también en las fiestas del Pilar y mostrar apoyo a un pueblo que sufre también es importante. Ha trasladado su sorpresa porque el PP se abstenga al argumentar que "abstenerse ante los derechos humanos dice mucho de ustedes y tendrán que pensar en la foto que se quedará con el paso del tiempo".

Ha avanzado el voto a favor de la candidatura del PP para conceder el título de Hijo Predilecto de la Ciudad a los Bomberos de Zaragoza, pero votará en contra de la candidatura de Vox porque el "Estado se debe encargar de las mujeres que no tiene medios para tener hijos y no una entidad privada, ultracatólica y de ultraderecha". "El derecho al aborto --ha subrayado Elena Tomás-- es un derecho, pero no el derecho a ser madre si el deseo a ser madre. Si existiera estaría el derecho a comprar madres de alquiler y comprar hijos".

Asimismo, el portavoz del grupo municipal de Vox, Julio Calvo, ha considerado que en la propuesta de ZeC "no concurre ninguna circunstancia recogida en el reglamento y es una provocación e intento de politizar la concesión de las distinciones". "Se debe huir de todo intento de politización y ante la provocación no vamos a aceptar esta propuesta" y por ello ha anunciado el voto en contra.

Julio Calvo ha calificado de "delirantes" las declaraciones de Elena Tomás cuando ha dicho que las mujeres "no tienen reconocido el derecho a ser madres".

"UNA BARBARIDAD"

La alcaldesa, Natalia Chueca, ha intervenido más tarde para decir que es una "barbaridad" lo que ha dicho ZeC y ha explicado el derecho a la maternidad está recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Constitución.

"La maternidad --ha dicho Chueca-- no solo es un derecho fundamental, sino que también forma parte de la libertad individual de las mujeres en su autonomía personal de elegir cada una cómo quiere hacer su vida y qué quiere hacer con su cuerpo y por eso también dentro de lo que es la libertad de su propia personalidad".

Asimismo, ha comentado la alcaldesa que desde la igualdad de oportunidades, "las mujeres pueden tener ese derecho para reclamar condiciones sociales que les permitan poder ser madres y ahí entran las políticas de conciliación para evitar obstáculos que puedan generar diferencias entre todos".

También se ha aludido al ámbito de la justicia social y tras señalar que es "una barbaridad lo que hoy hemos oído aquí" ha opinado que "es bueno sacarle de su error --a ZeC-- para que no vuelva a cometer". Igual que está el derecho al aborto, existe, por supuesto, un derecho mucho más fundamental que es el derecho a la maternidad de todas las mujeres", ha zanjado la alcaldesa y Elena Tomás le ha replicado que el derecho a la maternidad no está en la Constitución.

"PENSAR" LAS CANDIDATURAS

La portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera, ha instado a todos los grupos a "pensar sus candidaturas" porque es para quienes haya hecho algo por Zaragoza, que es plural y es la ciudad la que reconoce las distintas propuestas. El PSOE, ha recordado siempre ha votado a favor porque dentro del marco democrático se respetan las propuestas de la pluralidad, aunque algunas no las compartan los socialistas, pero "es un derecho y hay que atender la pluralidad".

"Hacemos --ha alertado-- sectarismo político en las propuestas, sino ningún ciudadano puede entender donde en un genocidio en el que se han matado a 70.000 personas, el PP se abstenga porque no se puede separar de Vox, y gobierna el Whatsapp de Vox, ya que el PP dudó durante 24 horas antes de decir que se abstendría".

Ángel Lorén ha lamentado que Ranera "se siga desvirtuando" el acto institucional de las fiestas del Pilar. Ha asegurado que el PP condena el terrorismo de Hamás y especialmente la matanza del 7 de octubre de 2023, al tiempo que defiende el derecho de Israel a defenderse y a aplicar "sin reserva el derecho internacional y que la ayuda humanitaria llegue sin dilaciones, junto a la liberación de rehenes que retiene Hamás con crueldad". La posición del PP de calificarlo de "masacre" ya se ha trasladado y no es el foro el acto institucional de las fiestas del Pilar donde se lleve este asunto, ha subrayado.

"VOLVER AL ORDEN"

Al inicio del pleno, la alcaldesa, Natalia Chueca, ha pedido al conjunto de la Corporación Municipal atenerse al reglamento y "volver al orden" después de que en el último pleno, de carácter extraordinario y a petición del PSOE, se profirieran insultos y descalificaciones a los concejales por otros grupos políticos y por parte del público asistente cuando se debatía sobre las casas de juventud.

Chueca les ha instado a ser "estrictos" con el cumplimiento del reglamento y ser "más respetuosos" tanto los propios concejales, como los invitados a la zona de público del salón de plenos. Ha apremiado a que se expresen con "respeto y educación, no mediante gritos, ni insultos". Para ello, ha considerado que hay que hacer uso de la palabra para expresar la pluralidad de opiniones de los grupos que representan a esa pluralidad de la ciudad.

La portavoz del grupo municipal de ZeC, Elena Tomás, ha confiado en que la alcaldesa, que "antes de la reprimenda" haya hablado con los concejales del PP y socios de "ultraderecha porque son los número uno" al dirigirse con descalificaciones y les falta la educación de la que presume".

La socialista Lola Ranera le ha dicho a la alcaldesa que "no debería hacer partidismo en el uso de la Presidencia del pleno". Le ha indicado que si cree que ha habido un problema en el pleno anterior, se lleva a Junta de Portavoces que es una "tradición democrática y así nos va con esas interpretaciones".

Chueca ha replicado que la decisión de los títulos el PP las adopta "libremente" a diferencia de lo que pasa a Ranera que "desde que es 'sanchista' le marcan por Whatsapp lo que tiene que hacer cuando fue Lambán quien le propuso ser candidata a la Alcaldía de Zaragoza".