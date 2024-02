Rosa Gerbás dice que el plan del Ayuntamiento de Huesca para el turismo "lo dejó listo para firmar el PSOE"

HUESCA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Huesca ha valorado como "una gran noticia para la capital del Alto Aragón, que, cosas de la herencia recibida, Lorena Orduna disponga de dos millones de euros de Fondos Europeos para invertir en el turismo de la ciudad". La concejal Rosa Gerbás ha hablado de "satisfacción" pues "esta cuantía va a permitir una serie de inversiones muy importantes para la ciudad" y ha recalcado que este plan "lo dejó listo para firmar el PSOE".

El convenio aprobado en el último Pleno hará posible poner en marcha el I Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de la ciudad de Huesca, elaborado en la recta final del anterior mandato.

"Por fin Lorena tiene un plan para el turismo", ha señalado Gerbás, "gracias a esos dos millones el Ayuntamiento va a poder restaurar la fachada del Casino, mejorar espacios verdes de la ciudad, actualizar la señalización turística de Huesca, introducir mejoras en la web turística, o modernizar las instalaciones de la propia oficina de turismo entre otras muchas acciones previstas".

Respecto a estas instalaciones, la concejal socialista ha asegurado "no entender que se haya reducido el horario de atención en la oficina de turismo desde el pasado 1 de enero. Tanta preocupación que dice tener Lorena Orduna por la llegada de turistas a la ciudad, pero en vez de proponer lo que hace es recortar un servicio público que atiende cada año a miles de personas".

En este sentido, Gerbás ha señalado también que "el Gobierno municipal ha dejado caducar el contrato de las visitas guiadas, ¿se van a suspender? ¿qué empresa las hará sin contrato y sin saber cómo van a cobar?".

Gerbás ha calificado como "otro ejemplo de su dejadez e inacción" la situación del camping. "No solo no han invertido como anunciaron en campaña electoral, sino que han tenido que devolver al Gobierno de Aragón una subvención de 40.000 euros por no haber ejecutado lo que estaba previsto. Y este 2024, el presupuesto municipal refleja 0 euros de recursos propios para nuevas inversiones en estas instalaciones".

De momento, ha concluido la concejal socialista, "por y para el turismo, lo único que tiene seguro la señora Orduna es nuestro Plan de Sostenibilidad, esperamos que lo ejecuten al 100% y que no se dejen perder ni un euro, nuestra ciudad lo agradecerá".

"Desde el PSOE estaremos muy atentos a la ejecución de las acciones previstas, que deben estar terminadas a medidados de 2026 pero que deben ir implantándose a lo largo de estos dos años y medio de acuerdo a cronograma establecido en el convenio aprobado en el pleno del día 31 de enero", ha concluido.