Rosa Montero presentará en Teruel el nuevo número de la revista Turia

Archivo - La escritora Rosa Montero presenta el nuevo número de la revista Turia en Teruel. - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

TERUEL 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La prestigiosa escritora y periodista Rosa Montero será la encargada de presentar en Teruel el nuevo número de la revista cultural Turia, que tendrá lugar el miércoles 17 de diciembre a las 19.00 horas en la Delegación Territorial del Gobierno de Aragón. Montero mantendrá una conversación con el periodista de RNE y poeta Fernando del Val. El acceso al evento será libre hasta completar aforo.

Rosa Montero es una autora de larga trayectoria cuya obra la sitúa entre los creadores en español de mayor repercusión global. El número desarrolla un atractivo monográfico en el que, a través de más de 100 páginas de textos inéditos, se han analizado las claves de su fructífera labor como narradora y cronista de nuestra época.

Buena prueba de esa dimensión universal de su obra es que este trabajo colectivo de análisis y divulgación ha sido coordinado por la profesora de la universidad norteamericana de Colgate, Marta Pérez-Carbonell, ubicada en el estado de Nueva York.

Además, han colaborado con un total de trece artículos autores y estudiosos no sólo españoles sino también norteamericanos, italianos, británicos, polacos y australianos.

Con esta iniciativa, y como escribe en Turia Pérez-Carbonell, se quiere subrayar la originalidad, calidad y audacia de la obra de Rosa Montero: "Hemos querido indagar en lo insigne de su literatura". Y para conseguirlo nada mejor que una aproximación "a sus orígenes y a lo que la define, a la esencia de sus libros, y también a lo que queda en los márgenes".

Turia ha dedicado su número a Rosa Montero cuando sólo quedan cuatro años para que se cumpla el 50 aniversario de la publicación de su primera novela: 'Crónica del desamor', editada en 1979. Un homenaje por cuanto en estas más de cuatro décadas "Montero ha alcanzado un éxito de ventas y una popularidad incontestables". Y, lo más importante, es que esos méritos se lograron "sin que en ningún caso dicho triunfo entre el público haya comprometido ni su ambición literaria ni la sofisticación de su prosa".

ATRACTIVOS TEXTOS INÉDITOS DE CALIDAD LITERARIA

Este nuevo número de la edición en papel ofrece un sumario muy completo y plural, con textos inéditos de 105 autores. Entre ellos sobresalen los protagonizados por grandes autores de la literatura contemporánea, así como textos originales de los mejores escritores de nuestros días.

Por ejemplo, la sección dedicada a narrativa se inaugura con un importante anticipo editorial: las primeras páginas traducidas de 'Cruz del Sur. Tres vidas verdaderas e improbables', el último libro de Claudio Magris. Destaca también un relato inédito de Pilar Adón. Otro valioso escritor que participa en esta nueva entrega de la revista es David Uclés. Su reciente novela 'La península de las casas vacías' ha conseguido vender más de 200.000 ejemplares en poco más de un año. Su relato inédito se titula 'La palabra fatal'.

Tres autores más completan los textos narrativos originales que publica la revista: la argentina Mariana Sández y los aragoneses Joaquín Berges y José Antonio Gargallo.

En las páginas que han dedicado a la difusión de poesías inéditas se encontrarán a los autores Luis García Montero, Jordi Doce, Francisco Ferrer Lerín, Raquel Lanseros, Gabriel Insausti, Juan Marqués, Teresa Agustín, Martín Rodríguez Gaona. También se han publicado los poemas destacados de poetas emergentes como Niño de Elche, Marina Casado, Juan F. Rivero o María Martínez Bautista.

2025, UN AÑO INOLVIDABLE PARA TURIA

Turia es una revista editada por el Instituto de Estudios Turolenses de la DPT que con la presentación de su número 156 ha alcanzado los 42 años de trayectoria. Para su financiación cuenta, con el apoyo de su entidad editora y de sus suscriptores, con el patrocinio de la Caja Rural de Teruel, del Ayuntamiento de Teruel y del Gobierno de Aragón. Este nuevo número ha obtenido, además, el apoyo del Ministerio de Cultura.

En el pasado mes marzo, la revista dedicó un monográfico a Juan Benet que en 2027, celebrará el centenario del nacimiento de uno de los grandes nombres propios de la literatura española del siglo XX. Un total de 21 autores españoles e hispanistas de varios países, publicaron 150 páginas de textos inéditos que van a permitir conocer más y mejor la relevancia y singularidad creativa de Benet. La Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y el Ministerio de Cultura hicieron posible este homenaje a Benet.

En junio, la publicación dedicada a la literatura rumana actual consiguió un notable éxito en su presentación en la Biblioteca Nacional de España. En ese acto participaron una experta considerada la principal traductora literaria del rumano al español, Marian Ochoa de Eribe, y la escritora y traductora rumana recientemente galardonada con el Premio Tusquets de novela por 'La casa limón', Corina Oproae. Una iniciativa que fue posible gracias al respaldo del Instituto Cultural Rumano.

Sin duda, el momento estelar de la revista este 2025 fue el pasado 2 de diciembre. En el marco de la sede madrileña de la Fundación Ortega-Marañón, la revista recibió el VI Premio ACE-Angel María de Lera al Fomento de la Labor del Escritor y de la Lectura, un galardón promovido por la Asociación Colegial de Escritores de España.

Un segundo reconocimiento se produjo el pasado 20 de septiembre, con la entrega en el municipio zaragozano de Calatorao de la 'Tésera de hospitalidad'. El máximo galardón anual que concede la Asociación de Amigos de la Celtiberia (AAC). Con este premio, otorgado en el marco del VII Encuentro de la Celtiberia literaria y creativa, se quiere respaldar el compromiso de la publicación con la difusión de la cultura en nuestras tierras.

Más tarde, el 26 de noviembre en Zaragoza, obtuvieron el Premio de la Asociación Aragonesa de Escritoras y Escritores. Según el acuerdo de esta entidad, se trataba así de reconocer la prolongada labor realizada en defensa de la cultura y los escritores aragoneses.

Fundada en 1983, Turia ha conseguido convertirse en una de las revistas culturales de referencia y ha situado a Teruel en el mapa literario en español, gracias a su difusión nacional e internacional por suscripción. En 42 años de trayectoria ha publicado a más de 1.500 autores y un total de 46.500 páginas de textos siempre inéditos.