Rouco "Los okupas serán expulsados inmediatamente con un Gobierno de Vox"

La candidata de Vox al Congreso de los Diputados por Zaragoza, Carmen Rouco; el consejero Luis Biendicho, el senador Javier Alonso o la portavoz en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres. - VOX ZARAGOZA

ZARAGOZA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

"Los okupas serán inmediatamente expulsados, y los propietarios recuperarán su vivienda en 24 horas". Así lo ha garantizado este sábado la candidata de Vox al Congreso de los Diputados por Zaragoza, Carmen Rouco, en el caso de que este partido gobierne en España tras las elecciones generales del 29 de noviembre.

Unas declaraciones que han tenido lugar en el distrito Delicias de Zaragoza, en el que "esta semana, la actuación de la Policía Nacional permitió desmantelar otro narcopiso okupado en la calle Pedro de Luna", ha subrayado Rouco.

Ha lamentado que son "situaciones reincidentes, especialmente en el barrio de Delicias", mencionando otros casos "en la calle Montañés o en la Avenida Madrid". Rouco ha estado acompañada de otros dirigentes de la formación como el consejero Luis Biendicho, el senador, Javier Alonso o la portavoz en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres.

La candidata de Vox ha expresado que "los vecinos están hartos de la okupación, las reyertas y la delincuencia", de modo que ha defendido un modelo en el que "puedan vivir en paz y recuperar sus barrios". Ha señalado como "culpable" al Gobierno de Pedro Sánchez, "quien se ha dedicado a proteger a los okupas, allanarles el terreno y ha actuado contra el legítimo derecho de los propietarios a recuperar sus viviendas".

Ha dicho que la "recuperación de la vivienda y la defensa de la propiedad privada" son cuestiones que se encuentran en el programa electoral de Vox. En esta línea, ha añadido como propuestas la "asistencia jurídica gratuita para los afectados y exención de impuestos y de las cargas fiscales y de suministros del inmueble mientras dure la okupación".

Ha recordado que la creación de la Asesoría contra la Okupación Ilegal del Ayuntamiento de Zaragoza nace "fruto de una moción de Vox". "Recuperaremos la seguridad para nuestros barrios", ha concluido.