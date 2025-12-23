Rouco (Vox) afirma que el plan de Vivienda de Azcón y López consiste en "ofrecer meter a la gente en un cajón"

La diputada de Vox Carmen Rouco. - VOX

ZARAGOZA 23 Dic. (EUROPA PRSAS

La diputada de VOX en las Cortes de Aragón, Carmen Rouco, ha expuesto que el Plan de Vivienda del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y del consejero del ramo, Octavio López, consiste en "ofrecer meter a la gente en un cajón"; mientras que "VOX quiere familias fuertes en hogares dignos". De esta forma, ha analizado las políticas en materia de vivienda del ejecutivo autonómico.

Ha responsabilizado al "bipartidismo del PP y PSOE" la "actual situación de precariedad en la vivienda", y ha acusado a ambas formaciones de "dejar a toda una generación sin proyecto de vida". "¿Quién si no es responsable de que los jóvenes de hoy sean la primera generación que vive ya peor que sus padres?", ha reflexionado.

Rouco ha acusado al Partido Socialista de "hacer la ridícula cifra de 86 viviendas públicas en 8 años", una situación que "se ha hundido del todo con la Ley estatal (en referencia a la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda) - . Ha subrayado la "contradicción" de que "el PP diga que quiere derogar la Ley estatal", pero "al mismo tiempo la utiliza para dejar sin equipamientos necesarios a barrios con proyección de familias y niños, y construir así más de 190 mini viviendas, como está ocurriendo en Rosales del Canal".

La diputada de VOX le ha puesto un eslogan al Plan de Vivienda del PP: "En 100 metros, 3 viviendas, y entre las 3 viviendas, un garaje". "Para el Partido Popular, eso es progreso e incentivar la natalidad; pero para VOX, este modelo es precariedad y pobreza", ha comparado. Rouco ha analizado que PP y PSOE "ponen en práctica el mismo modelo de vivienda tipo 'coworking' y 'coliving', que son viviendas colectivas con espacios mínimos compartidos". "Y desde VOX les preguntamos ¿Qué hay más regresivo que la colectivización de viviendas?", ha añadido.

La diputada de VOX ha clamado por "una familia, una vivienda", en vez de "una familia, una habitación". Se ha mostrado a favor de "viviendas amplias y aptas para familias" y ha rechazado lo que ha denominado "nichos residenciales".

Rouco ha reivindicado "una reducción real de impuestos para comprar o alquilar vivienda", así como la "construcción de vivienda oficial como ya se hizo en otro tiempo, para que las familias más necesitadas puedan permitirse pagar una vivienda durante un tiempo razonable".

Asimismo, ha incidido en "transformar suelo no urbanizable en urbano para ampliar la oferta y bajar los precios" y ha rechazado "la especulación del suelo". "La prioridad en vivienda pública debe ser para los españoles que sostienen nuestros servicios con sus impuestos", ha resumido. Ha concluido señalando que "la adquisición de una vivienda nunca puede ser el negocio de los políticos".