Rouco (Vox) alerta del "caos administrativo" en vivienda protegida y exige "transparencia" al Gobierno de Aragón

La diputada de Vox en las Cortes de Aragón, Carmen Rouco, ha alertado este jueves del "caos administrativo" en el área de vivienda protegida y ha exigido al Gobierno autonómico que actúe con "transparencia" y publique todos los datos actualizados en su web oficial.

En rueda de prensa, Rouco ha recalcado que esta "no es una cuestión menor, sino un problema real" que ha confirmado "de forma demoledora" la Cámara de Cuentas de Aragón con un informe sobre la promoción y gestión de la vivienda protegida en 2023 y 2024, observando que la vivienda "es un bien de primera necesidad para miles de familias y jóvenes aragoneses que no pueden acceder al mercado libre".

Se ha quejado de que "no existe un registro único, actualizado y fiable de las viviendas de protección oficial; no hay una base de datos centralizada, solo hojas Excel dispersas, sin criterios comunes, sin fechas de altas y bajas, sin garantía de actualización, y están gestionadas por distintos servicios", lo que "se agrava más en Huesca y Teruel, que mantienen registros propios paralelos sin unificación con Zaragoza", creándose "un caos administrativo". Además, no hay un registro activo de solicitantes de vivienda protegida desde 2013.

La Cámara de Cuentas señala en su informe que durante más de una década ha habido "una tendencia totalmente descendente de viviendas protegidas", con cero calificaciones de VPO en las provincias de Teruel y Huesca en 2015 y 2016: "Este es el legado de la vivienda protegida de la izquierda y la izquierda radical en Aragón, pero ahora, con un Gobierno del PP, tampoco sabemos cuántas viviendas protegidas hay realmente en Aragón, ni cuántas familias ni jóvenes aragoneses necesitan esa vivienda".

POLÍTICAS EFICACES

"Así no se pueden planificar políticas eficaces, no se puede combatir la especulación ni, quizás, garantizar que esas viviendas lleguen a los aragoneses que las necesitan", ha manifestado la diputada de Vox.

"¿Cómo van a llegar las VPO a los jóvenes y familias de Barbastro, de Alcañiz, de Fraga o de Calatayud si no hay un control fiable, si no hay una información completa y detallada?", se ha preguntado Rouco, apuntado que la Comunidad Autónoma ha registrado en 2025 "un récord de recaudación y ha ingresado más de cien millones de lo previsto", ha dicho Rouco, criticando que según la vicepresidenta y consejera de Economía en funciones, Mar Vaquero, "la fiscalidad no tiene nada que ver con la vivienda".

Carmen Rouco ha reclamado "transparencia" porque "Aragón no puede seguir así: No queremos más excusas ni mas Excels farragosos", sino "datos actualizados y accesibles".

Ha reclamado el cumplimiento íntegro de la iniciativa de impulso al Gobierno presentada por Vox y aprobada por el Pleno de las Cortes en junio de 2025 para que el Ejecutivo publique toda la informació detallada y transparente en su web porque "los aragoneses tienen derecho a saber cuántas viviendas protegidas hay, dónde están, quién puede acceder a ellas, qué promociones existen y cuáles son los requisitos".

También ha pedido "coordinación" en el Departamento de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, que dirige Octavio López, porque "no puede ser que la directora general, Pía Canals, diga ahora que se compromete a mejorar la publicidad, tras el tirón de orejas de la Cámara de Cuentas, cuando el consejero dijo en Pleno, a preguntas de Vox, que funcionaba a las mil maravillas".