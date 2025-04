Rouco (Vox) rechaza los alojamientos colectivos como una modalidad de vivienda

ZARAGOZA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Vox en las Cortes de Aragón Carmen Rouco ha rechazado este viernes, en la sesión plenaria, donde ha interpelado al consejero de Movilidad, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno autonómico, Octavio López, los alojamientos colectivos como una modalidad de vivienda.

"Este tipo de alojamiento, que no de vivienda, no es el modelo que desde Vox defendemos: No es atender a la verdadera urgencia, no es ampliar el parque público de vivienda ni tampoco la vivienda libre; no es avanzar hacia lo que siempre ha sido España y Aragón, un país de pequeños propietarios", ha manifestado Rouco.

Una de las mayores preocupaciones de los españoles "es no poder tener acceso a una vivienda digna", ha continuado la parlamentaria de Vox, indicando que "España, que ha tenido un robusto parque de vivienda social y donde cualquier ciudadano tenía la oportunidad de poseer su hogar, se ha convertido en un infierno de emergencia habitacional para jóvenes y para no tan jóvenes".

"La falta de vivienda a precios asequibles, en particular para el sector joven, tiene dos efectos inmediatos: la caída de la natalidad y el envejecimiento", ha incidido.

Rouco ha criticado que el proyecto de ley del Gobierno de Aragón sobre vivienda incluya los alojamientos colectivos como una modalidad de vivienda.

"Los alojamientos colectivos en cesión de uso como modalidad de convivencia en los que las personas comparten un espacio común, dirigido ya sea para la primera emancipación de los jóvenes o para los mayores, no es una solución ni para unos ni para otros".

"Con respecto a nuestros mayores, no es una respuesta al problema de una población envejecida porque si lo puedes tener es porque lo puedes pagar".

"No es precisamente para rentas bajas; es precisamente para lo contrario. Rentas más bien altas que buscan servicios personalizados o compañía, una alternativa para un sector limitado de la población".

Respecto a los jóvenes, "esta pseudo-solución que se propone no es más que camuflar una precarización de condiciones de vivienda, romantizar la pobreza no puede ser parte de una futura Ley de Vivienda de Aragón", ha aseverado Carmen Rouco.

"El modelo de Vox es el modelo de una vivienda digna, con verdaderos incentivos fiscales, con la mínima burocracia, con la mayor agilidad y con la mayor seguridad jurídica, que anime a los 47.000 jóvenes a tener un proyecto de vida, formar una familia si así lo quieren y envejecer en su propiedad".

"Vox no sólo denuncia la situación, sino que también propone soluciones concretas para revertir esta emergencia habitacional: El partido plantea la necesidad de liberar suelo y reducir la burocracia para facilitar la construcción de viviendas. Sin embargo, no se trata de construir al tuntún, sino de recuperar el modelo de familias propietarias", ha concluido Rouco.

LEGISLAR

Octavio López ha señalado que los alojamientos colectivos responden a "un modelo residencial compuesto por un espacio de uso privativo y otros de uso comunitario, un modelo innovador, siendo viviendas completas y funcionales y que mejoran la accesibilidad y la distribución de recursos, dan estabilidad y seguridad residencial y optimizan el uso del suelo".

"Los políticos tenemos que legislar las realidades sociales que tenemos en nuestra comunidad y, por tanto, sería razonable que la primera ley de vivienda de Aragón, después de 40 años de ser transferida a la competencia, legislara materias tan importantes para los aragoneses como las que se producen de verdad".

Ha indicado: "Nos podemos tapar los ojos, pero la realidad no cambia. Es evidente que el proyecto de ley necesita de una mayoría en la Cámara y que, por ello, no será este consejero quien dificulte llegar a acuerdos".

El consejero ha defendido los seis programas autonómicos, dotados con 400 millones de euros, impulsados por el Gobierno autonómico que preside Jorge Azcón en materia de vivienda, con "una solución para cada problema", recordando que se ha aprobado una directriz de suelos dotacionales. "Hay 2.172 viviendas en marcha" actualmente, aunque cuando comenzó la legislatura el PP encontró "un folio en blanco".

"Efectivamente, como usted bien apunta, han de faltar entre 12.000 y 14.000 viviendas, pero a un ritmo de 1.000 o 1.500, como va a ser el ritmo que impone esta Consejería, si se mantienen el tiempo, podrían alcanzarse en los próximos prácticamente ocho años", ha continuado López, quien ha abogado por la vivienda de alquiler para 30.000 jóvenes "sí o sí" y apoyar la adquisición de VPO para otros 17.000 jóvenes.