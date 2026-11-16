Rural Emprende convoca su quinta edición con nuevas categorías para impulsar los negocios en los pueblos de Aragón

Rural Emprende convoca su quinta edición con nuevas categorías para impulsar los negocios en los pueblos de Aragón
Rural Emprende convoca su quinta edición con nuevas categorías para impulsar los negocios en los pueblos de Aragón - CARTV
Europa Press Aragón
Publicado: lunes, 16 noviembre 2026 16:10
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ZARAGOZA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Premios Rural Emprende celebrarán en 2027 su quinta edición con importantes novedades para seguir impulsando el emprendimiento, la innovación y el desarrollo económico en el medio rural aragonés.

Fundación Caja Rural de Aragón, Embou y la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV) promueven esta nueva convocatoria, que incorpora a CEPYME como colaborador técnico y amplía sus posibilidades de participación para reconocer tanto los proyectos de reciente creación como aquellos negocios que han apostado por la transformación tecnológica y la sostenibilidad.

El plazo de presentación de candidaturas para la V edición de Rural Emprende se abrirá el 1 de febrero de 2027 y permanecerá activo hasta el 7 de marzo a las 23.59 horas. Una de las principales novedades es la ampliación de su ámbito de participación a municipios aragoneses de menos de 25.000 habitantes, con el objetivo de extender el apoyo a un mayor número de iniciativas empresariales del territorio.

MODALIDADES

La convocatoria establece dos modalidades de participación, la primera de ellas 'Nueva iniciativa', dirigida a proyectos o actividades empresariales que acrediten su puesta en marcha en el territorio y tengan una antigüedad inferior a doce meses a fecha de lanzamiento de la convocatoria, el 1 de febrero de 2027.

La otra modalidad es la de 'Evolución empresarial', abierta a negocios o proyectos con una antigüedad igual o superior a doce meses que hayan realizado, durante los doce meses anteriores al lanzamiento de la convocatoria, una adaptación tecnológica o una actuación relevante en materia de sostenibilidad aplicada al negocio.

Podrán participar personas físicas mayores de edad, profesionales autónomos y personas jurídicas que tengan su sede o desarrollen su actividad en los municipios aragoneses.

La quinta edición contará con una dotación económica total de 7.000 euros, repartida entre las dos modalidades: 4.000 euros para la mejor nueva iniciativa empresarial y 3.000 euros para el premio a la evolución empresarial. Ambos premios incluirán, además, una campaña publicitaria en Aragón TV y Aragón Radio, un año de conexión gratuita a Internet, mentorización financiera por parte de Caja Rural de Aragón y asesoramiento laboral y fiscal de CEPYME.

De esta forma, Rural Emprende busca ofrecer a los proyectos seleccionados no solo un impulso económico, sino también herramientas para mejorar su competitividad y dar a conocer sus productos y servicios.

Las candidaturas deberán presentarse a través del formulario disponible en 'www.ruralemprendearagon.es', acompañadas de la documentación correspondiente a cada modalidad y de un vídeo de presentación de entre uno y tres minutos.

La selección combinará la evaluación profesional de los proyectos, la votación popular y una defensa final. Se valorarán aspectos como la viabilidad, la innovación, la sostenibilidad, el impacto económico y social y la contribución a la fijación de población en el territorio.

Los tres proyectos mejor puntuados de cada modalidad accederán a la gala final en la que se darán a conocer los ganadores. De la recuperación de semillas al impulso de nuevos proyectos rurales La cuarta edición de Rural Emprende reconoció como ganador a 'Pueblos con semilla', un proyecto promovido por la Fundación 3piedras y defendido por Beatriz Bañales, que apuesta por recuperar variedades agrícolas tradicionales en riesgo de desaparición en las comarcas de La Jacetania y Alto Gállego.

La iniciativa busca devolver estas semillas al cultivo y conectar a productores y restauradores locales para generar nuevas oportunidades económicas, favorecer el relevo generacional y contribuir a fijar población en el medio rural.

Durante la presentación de la quinta edición, celebrada hoy, se ha dado a conocer el spot publicitario de 'Pueblos con semilla', realizado como parte del premio obtenido en la anterior convocatoria.

La campaña, que se emitirá en Aragón TV y Aragón Radio, permitirá dar visibilidad al proyecto ganador.

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