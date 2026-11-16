Rural Emprende convoca su quinta edición con nuevas categorías para impulsar los negocios en los pueblos de Aragón - CARTV

ZARAGOZA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Premios Rural Emprende celebrarán en 2027 su quinta edición con importantes novedades para seguir impulsando el emprendimiento, la innovación y el desarrollo económico en el medio rural aragonés.

Fundación Caja Rural de Aragón, Embou y la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV) promueven esta nueva convocatoria, que incorpora a CEPYME como colaborador técnico y amplía sus posibilidades de participación para reconocer tanto los proyectos de reciente creación como aquellos negocios que han apostado por la transformación tecnológica y la sostenibilidad.

El plazo de presentación de candidaturas para la V edición de Rural Emprende se abrirá el 1 de febrero de 2027 y permanecerá activo hasta el 7 de marzo a las 23.59 horas. Una de las principales novedades es la ampliación de su ámbito de participación a municipios aragoneses de menos de 25.000 habitantes, con el objetivo de extender el apoyo a un mayor número de iniciativas empresariales del territorio.

MODALIDADES

La convocatoria establece dos modalidades de participación, la primera de ellas 'Nueva iniciativa', dirigida a proyectos o actividades empresariales que acrediten su puesta en marcha en el territorio y tengan una antigüedad inferior a doce meses a fecha de lanzamiento de la convocatoria, el 1 de febrero de 2027.

La otra modalidad es la de 'Evolución empresarial', abierta a negocios o proyectos con una antigüedad igual o superior a doce meses que hayan realizado, durante los doce meses anteriores al lanzamiento de la convocatoria, una adaptación tecnológica o una actuación relevante en materia de sostenibilidad aplicada al negocio.

Podrán participar personas físicas mayores de edad, profesionales autónomos y personas jurídicas que tengan su sede o desarrollen su actividad en los municipios aragoneses.

La quinta edición contará con una dotación económica total de 7.000 euros, repartida entre las dos modalidades: 4.000 euros para la mejor nueva iniciativa empresarial y 3.000 euros para el premio a la evolución empresarial. Ambos premios incluirán, además, una campaña publicitaria en Aragón TV y Aragón Radio, un año de conexión gratuita a Internet, mentorización financiera por parte de Caja Rural de Aragón y asesoramiento laboral y fiscal de CEPYME.

De esta forma, Rural Emprende busca ofrecer a los proyectos seleccionados no solo un impulso económico, sino también herramientas para mejorar su competitividad y dar a conocer sus productos y servicios.

Las candidaturas deberán presentarse a través del formulario disponible en 'www.ruralemprendearagon.es', acompañadas de la documentación correspondiente a cada modalidad y de un vídeo de presentación de entre uno y tres minutos.

La selección combinará la evaluación profesional de los proyectos, la votación popular y una defensa final. Se valorarán aspectos como la viabilidad, la innovación, la sostenibilidad, el impacto económico y social y la contribución a la fijación de población en el territorio.

Los tres proyectos mejor puntuados de cada modalidad accederán a la gala final en la que se darán a conocer los ganadores. De la recuperación de semillas al impulso de nuevos proyectos rurales La cuarta edición de Rural Emprende reconoció como ganador a 'Pueblos con semilla', un proyecto promovido por la Fundación 3piedras y defendido por Beatriz Bañales, que apuesta por recuperar variedades agrícolas tradicionales en riesgo de desaparición en las comarcas de La Jacetania y Alto Gállego.

La iniciativa busca devolver estas semillas al cultivo y conectar a productores y restauradores locales para generar nuevas oportunidades económicas, favorecer el relevo generacional y contribuir a fijar población en el medio rural.

Durante la presentación de la quinta edición, celebrada hoy, se ha dado a conocer el spot publicitario de 'Pueblos con semilla', realizado como parte del premio obtenido en la anterior convocatoria.

La campaña, que se emitirá en Aragón TV y Aragón Radio, permitirá dar visibilidad al proyecto ganador.