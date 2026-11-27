El diputado de la Diputación Provincial de Zaragoza, Eduardo Arilla; el presidente de la Ruta del Belén de Aragón, José Ángel Baches; y la secretaria tesorera de la Ruta, Inma Grau, presentan los 34 belenes de la Navidad de 2026 - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Ruta del Belén de Aragón invita a descubrir este año 34 nacimientos distribuidos en 24 localidades aragonesas que permitirán conocer, a partir del 6 de diciembre, el patrimonio, la artesanía, la cultura y la tradición religiosa cristiana que además se convierte en un elemento dinamizador del turismo en Navidad.

De los 34 belenes, 11 se localizan en los municipios de la provincia de Zaragoza de Alagón, Ariza, Belchite, Borja, Calatayud, Cabañas de Ebro y Maella; 20 en la provincia de Huesca, en las localidades de Barbastro, Benabarre, Binaced, Boltaña, Esplús, Graus, Fraga, Sallent de Gállego, Monzón, Peralta de Alcofea, San Miguel de Cinca, Sariñena, Sena, Tamarite de Litera y el Santuario de Torreciudad. En la provincia de Teruel se pueden visitar en Alcorisa, Gea de Albarracín, Teruel ciudad y Torres de Albarracín.

Esta iniciativa la ha presentado el diputado de la Diputación Provincial de Zaragoza, Eduardo Arilla; el presidente de la Ruta del Belén de Aragón, José Ángel Baches; y la secretaria tesorera de la Ruta, Inma Grau.

En rueda de prensa, el también alcalde de Borja, Eduardo Arilla, ha explicado que la Ruta de los Belenes de Aragón es una "ilusión hecha realidad, muy arraigada en el territorio" y que gracias a sus impulsores --los integrantes de la Federación de la Ruta del Belén de Aragón-- la han convertido en una ruta turística familiar "de primer nivel".

La Federación de la Ruta del Belén de Aragón reúne a asociaciones y grupos de belenistas voluntarios que, desde 2004, organizan y promueven belenes navideños por distintas localidades aragonesas.

Arilla ha comentado el "potencial" que tiene esta Ruta "más allá del ámbito religioso y artístico para las provincias y, sobre todo, para cada localidad, porque es "uno de los vehículos de entrada para poder seguir viendo el resto del patrimonio de los municipios" entre los que ha citado el gastronómico y especialmente para que se reconozca más a los municipios en una faceta que "puede parecer algo sencillo, pero que lleva detrás horas y horas de trabajo".

MOTIVACIÓN

Ha trasladado el apoyo de la Diputación Provincia de Zaragoza a este tipo de iniciativas que realzan el patrimonio, que en este caso es también "un patrimonio monumental, artístico y que se da conocer con el gran trabajo de muchos voluntarios".

Por ello, ha incidido en el agradecimiento de la institución provincial a este "trabajo encomiable y esfuerzo de meses y meses para poder exponer el buen hacer" de todos los voluntarios implicado en la Ruta del Belén de Aragón. "Gracias a los tres belenes monumentales que montáis en Borja hace que muchos borjanos nos sintamos orgullosos de ese trabajo y que muchas de las personas que nos visitan nos hagan llegar que ese trabajo se mantenga y en esa línea estamos", ha subrayado Arilla.

La secretaria de la secretaria tesorera de la Ruta, Inma Grau, ha ha comentado que la cifra de visitantes de 150.000 personas de la pasada edición les anima a seguir y ha motivado que para esta Navidad se preparen 34 Belenes en 24 localidades "gracias al trabajo de más de 300 belenistas", ha elogiado.

Inma Grau ha informado de que los visitantes encontrarán propuestas muy diferentes como los dos belenes vivientes en Sena y en Ariza, cuyos vecinos se convierten, por unas horas, en protagonistas del nacimiento y las figuras del belen.

Otros curiosos son los dos belenes de Playmobil en las localidades de Cabañas de Ebro y Benabarre que acercan esta tradición navideña a nuevas generaciones, sobre todo está orientada a la infancia que "es la que más se queda con el recuerdo de la tradición y cuando crecen intentan que prevalezcan estas cosas en sus casas".

Grau ha indicado que cada belén "tiene su personalidad y cada pueblo su manera de recibir al visitante y ofrecer su punto de vista diferente, aunque sean las mismas figuras".

Otra motivación de la Ruta del Belén de Aragón es que el visitante se anima a descubrir los pueblos de la ruta, incluso algunos de alrededor, de modo que los belenes son al mismo tiempo una muestra de artesanía, cultura y tradición, pero también "muestran el enclave donde están puestos, tanto sean iglesias como locales que ayuda a ver esas zonas y esos patrimonios de otra manera".

ESPÍRITU DE LA NAVIDAD

También se ha referido al belén montañés que se podrá visitar en Sallent de Gállego y otro belén alfombrado en Tamarite. "Todos ellos reflejan que en los pueblos de Aragón y de esta ruta hay mucha creatividad, mucho cariño de los belenistas que la constituyen y que no se puede medir en cifras".

Estas instalaciones significa dedicar semanas a un solo detalle a resolver juntos entre los voluntarios una dificultad para abrir las puertas cada año "con la misma emoción que el primer año y como si fuera la primera vez". "Estamos compartiendo, aunque no lo parezca algo muy nuestro, algo muy intenso, que esos días lo vivimos con mucho cariño y con mucha delicadeza", ha descrito Grau.

Aunque la labor de los más de 300 belenistas es altruista ha reconocido que la recompensa les llega cuando un visitante se detiene, sonríe y también se emociona. "Algunos nos cuentan cómo hacían ellos las cosas y esto hace que cada año nos empuje a seguir más hacia adelante y a que no desfallezcamos, aunque, a veces, el trabajo se nos convierte en una tarea muy dura", ha señalado. "Queremos que estos 34 belenes sean 34 invitaciones para recorrer nuestros pueblos y para compartir el verdadero espíritu de la Navidad" ha incidido Grau al argumentar que un belén se construye con materiales y con oficio, pero también cobra vida con lo más importante, que son las personas".

El presidente de la Ruta del Belén de Aragón, José Ángel Baches, ha manifestado que los "verdaderos guardianes de ese espíritu navideño deben ser precisamente los belenistas" porque son los que los cuidan con las manos y con el tiempo "regalan a todos esas maravillosas obras de arte vinculadas con las poblaciones los acogen y sus gentes".

Ha relatado que los voluntarios se reúnen para hacer posible esta tradición y les mueven diferentes motivos, pero en todos subyace el "placer de dar algo a su pueblo a su comarca y a sus vecinos". "No tenemos ideologías, ni colores, ni nada por el estilo en el belén todos participamos y todos trabajamos en un único medio, seguir manteniendo ese espíritu navideño vivo", ha razonado Baches.

También se ha referido al cartel de este año que alude a uno de los principales problemas de los españoles que es el acceso a una vivienda. "Va dedicado a esa gente que no puede pagar su casa, que estará en la calle, y mientras todos estamos viviendo ese maravilloso espíritu navideño, hay gente que lo estará pasando mal. Este año María, José y el recién nacido están delante de una puerta cerrada, con anuncios de alquiler en la pared donde brillan luces de Navidad", ha descrito.