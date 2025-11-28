La Ruta del Belén de Aragón ofrece un recorrido por 29 municipios a la espera del reconocimiento de la Unesco

El diputado provincial Eduardo Arilla; junto al presidente de la Ruta del Belém de Aragón, José Ángel Baches; y la secretaria tesorera, Inma Grau. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Ruta del Belén de Aragón estará formada este año por 36 nacimientos en 29 localidades de las tres provincias aragonesas, con un recorrido cultural que estará disponible del 6 de diciembre al 6 de enero, en el año en el que el que los gobiernos español e italiano han iniciado el proceso para que el belenismo sea reconocido por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial.

El recorrido incluirá 19 localidades de la provincia de Huesca, donde nace la ruta en 2004, 12 de Zaragoza y cinco de Teruel, con seis belenes nuevos: en el municipio turolense de Alobras y en los zaragozanos de Maella, Illueca, Borja --que sumará dos nacimientos más al que ya tenía-- y Ariza --con un belén viviente--. Entre ellos, hay belenes monumentales como el de Monzón, vivientes, artesanales, contemporáneos y tradicionales, mostrando la diversidad de esta práctica cultural tan arraigada en Aragón.

Esta nueva edición se ha presentado este viernes en la Diputación de Zaragoza (DPZ) con el diputado provincial Eduardo Arilla; el presidente de la Ruta, José Ángel Baches; y la secretaria tesorera, Inma Grau.

Arilla ha transmitido todo el apoyo de la institución provincial a esta ruta, "una de las más importantes" de la comunidad autónoma, que fomenta el turismo familiar en el territorio, y ha añadido que, como alcalde de Borja, "es una maravilla" contar con personas como los belenistas, todas ellas voluntarias, por su implicación en el proyecto y su trabajo "tan meticuloso".

EL CARTEL: UNA SAGRADA FAMILIA EN UN ESCENARIO BÉLICO

Ha destacado también el cartel, que refleja una Sagrada Familia --la Virgen María, San José y el Niño-- en un entorno devastado que recuerda a Gaza o Ucrania, y que recuerda la "cruda realidad" que hay en el mundo y que, en muchos lugares, está va a ser "una Navidad trágica".

El lema de esta edición es 'Recuperar la esperanza' y, con el cartel, quieren transmitir "un profundo y contemporáneo mensaje", en el que los protagonistas del Belén reflejan "desplazamiento e incertidumbre", ha indicado el presidente de la Ruta.

"El Belén, en esencia, es precisamente eso, la historia de una familia que busca refugio, y con esta imagen queremos conectar la tradición con las realidades del presente recordando que la Navidad sigue siendo un tiempo para abrir puertas, acompañar y recuperar la esperanza y el espíritu navideño", encarnado por la estrella, que es "la luz que guía y la fuerza que impulsa a seguir adelante", ha expresado.

APOYO A LA CANDIDATURA A LA UNESCO

Baches se ha referido también a la candidatura a patrimonio cultural inmaterial de la Unesco, que supone "un paso histórico que pone en valor el carácter artesanal, comunitario y cultural de una práctica transmitida durante generaciones".

En este sentido, ha confiado en que ello sirva para ganar imagen y prestigio, así como para conseguir más apoyos institucionales, ya que el 90% de sus gastos los asumen los propios belenistas y los ayuntamientos colaboradores.

Eduardo Arilla ha avanzado que va a proponer al presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, que impulse una declaración institucional que sirva de refuerzo a la candidatura a la Unesco.

Un apoyo que, no obstante, no llega desde el origen de la ruta, el Alto Aragón, ya que en la Diputación Provincial de Huesca (DPH), el año pasado, "retiraron su apoyo a la ruta" sin más explicaciones.

"Ha habido, digamos, silencio institucional, lo cual me parece descortés y bastante grosero, por no llamarlo de otro manera", ha lamentado el presidente de la Ruta, quien ha asegurado que "no hay ningún tipo de comunicación" con la DPH y "se han roto todos los apoyos que podían tener con ellos".

EVOLUCIÓN DE LA RUTA DEL BELÉN

Por su parte, Inma Grau ha celebrado que la Ruta, que empezó en 2004 con cuatro pueblos en la provincia de Huesca, haya llegado ya a 29 localidades de toda la Comunidad y cerrara las Navidades pasadas con 130.000 visitas, aunque mantenga la presencia destacada en el Alto Aragón.

Ese turismo, además, es un turismo familiar, "que va con tranquilidad, que pasa el día o pasa medio día en una localidad, se va a otro sitio, que generan economía porque donde no se toman un café los niños quieren un chupachups", ha destacado.

"Trabajamos durante todo el año para un mes", ha explicado Grau, quien ha insistido en que "hay que tener mucha constancia y mucha ilusión porque, si no, no lo haríamos".

Además, los belenes se renuevan año a año: "Esta es la gracia del belenismo, que llega el día 6 de enero y, a partir de allí, se desmonta lo que hasta entonces hemos hecho y se empieza a planificar el del siguiente año", ha explicado. "La historia es la misma, pero la escena cambia", ha remarcado.

Pasado cada año el día de Reyes, hay materiales que se reciclan, elementos que se vuelven a utilizar tal cual "y se ponen en otro sitio", otros que "se medio deshacen" para presentarlos al año siguiente con otro color u otros detalles. "Eso ya depende de cada uno", ha señalado.

La Ruta se inaugurará este sábado, 29 de noviembre, a las 18.00 horas, en Barbastro (Huesca), cuya asociación belenista celebra su 25 aniversario.

BELENES

En la provincia de Huesca, el belén tradicional de Barbastro estará en la calle Santa Teresa de Jornet; en Benabarre, en la capilla del Convento de San Pedro Mártir; en Binaced, en la calle Pueyo de Santa Cruz; en Boltaña, en la iglesia parroquial; en Esplús, en la antigua iglesia de San Vicente; en Fraga, en la Casa 'Cota'; y en Graus, en la calle Valle de Arán, junto a la parada de autobuses.

Asimismo, Jaca tendrá dos nacimientos --el de la Ciudadela y el de Cáritas Diocesana, en el Coso--; en la pedanía de Lagunarrota, estará en la plaza San Gil; en Lanuza, en la Iglesia de San Salvador; en Monzón, en la plaza Manolo Campo; el Belén Montañés de Pomar de Cinca se ubicará en la calle San Antonio; Sena contará con un Belén de las Monjas y un Belén Viviente; el de San Juan del Flumen estará en el Ayuntamiento; y el de Torreciudad se expondrá en la cripta.

Por último, la localidad oscense de Tamarite de Litera tiene hasta tres belenes dentro de la ruta: el Alfombrado --en el antiguo Cine Paseo--, el de la Asociación de Amas de Casa --en el mismo lugar-- y el de Joaquín Ordóñez --en la calle Bon Vehí.

La provincia de Zaragoza contará con belenes el Centro Cívico Antonio Fernández Molina de Alagón; el Museo Etnológico de Belchite; tres en Borja, en el Auditorio, el Centro de Estudios Borjano y las Amas de Casa; en las Casas Carpintería y Decoración de Cabañas de Ebro; o la plaza del Fuerte de Calatayud.

En Gelsa habrá dos belenes --el del Barrio Morisco, en el Ayuntamiento, y otro oriental, en la iglesia de San Pedro--; Illueca tendrá el suyo en el Edificio Inescop; y el de Maella se expondrá en las bodegas del Castillo.

La provincia de Teruel participará con el Belén Solidario de Alcorisa, situado en los bajos del Centro Cultural Valero Lecha; el de Alobras, en la plaza de la Iglesia; en Gea de Albarracín, en la Parroquia de San Bernardo Abad; y en la capital provincial, en la iglesia del Seminario.