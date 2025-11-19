Sabés (PSOE) afirma que convocar elecciones anticipadas "siempre es un fracaso democrático de quien las convoca"

El portavoz parlamentario del PSOE Aragón, Fernando Sabés, y la secretaria general del PSOE de la provincia de Zaragoza, Teresa Ladrero. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PSOE Aragón, Fernando Sabés, ha afirmado este miércoles que convocar elecciones anticipadas "siempre es un fracaso democrático de quien las convoca".

Ha reaccionado así a las declaraciones realizadas por el presidente del Gobierno autonómico, Jorge Azcón, en el programa 'Herrera en Cope', donde ha confiado en que PP y Vox tengan "la altura de miras" para aprobar las cuentas de 2026, pero ha advertido de que "si no hay presupuestos, tiene que haber elecciones" y "sobre todo" en Aragón, cuando sería el segundo año consecutivo sin aprobarlos.

En rueda de prensa, Fernando Sabés ha dicho que Azcón "ni ha llamado" al grupo parlamentario socialista, que no puede "ni detectar" la intención del jefe del Ejecutivo autonómico, añadiendo que "lo que pase en las próximas semanas lo están negociando con sus socios naturales", en alusión a Vox.

"La decisión de convocar elecciones solo corresponde a Azcón", quien "hará lo que piense que puede perjudicar más al PSOE, no en clave del interés de los aragoneses".

Los socialistas aragoneses están "preparados para ir a unas elecciones" anticipadas, ha continuado Fernando Sabés, quien ha mostrado su preocupación porque Azcón "nunca" ha tomado las decisiones "pensando en los aragoneses" desde que es presidente de la Comunidad Autónoma.