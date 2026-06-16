Sabés (PSOE) dice que Azcón "culpabiliza" a la ciudadanía por oponerse a su gestión y no responde a sus necesidades

El secretario general del PSOE Alto Aragón, Fernando Sabés, y la secretaria de Organización, Elena Casaus. - PSOE.

HUESCA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado autonómico del PSOE Fernando Sabés ha criticado este martes que el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, "en lugar de reaccionar a las necesidades de la ciudadanía, lo que hace es culpabilizarla por manifestarse contra su gestión".

"No entiende que las movilizaciones no son de un color o de otro. A cada movilización reacciona tarde y mal, cuando lo hace, y su única respuesta es buscar culpables y señalar a Pedro Sánchez o a Pilar Alegría", ha afirmado en rueda de prensa.

Sabés, desde la sede del PSOE Alto Aragón, ha argumentado que "Azcón aún no ha entendido que gobernar no es solo tener una mayoría parlamentaria. Debe escuchar a la ciudadanía, debe escuchar a todos aquellos aragoneses, que cada vez son más, que se movilizan por unas carreteras dignas, por la educación pública o por una sanidad en condiciones".

El diputado ha reprochado al presidente aragonés que achaque a la izquierda las movilizaciones. "Hay mucha gente que está harta de las políticas de Azcón y no es una cuestión de colores políticos", ha añadido.

Para Sabés, "no puede ser que la reacción del Gobierno de Azcón, cuando hay movilizaciones en defensa de la educación pública, sea decir que los manifestantes planchan sus camisetas verdes cuando gobierna la izquierda y las sacan cuando gobierna la derecha".

El diputado ha manifestado que lo que no quieren entender Azcón y su Gobierno es "que la gente se moviliza porque no quiere que se privatice la educación pública, como están planteando con el Bachillerato, o porque faltan inversiones en Biescas, porque no se avanza con el segundo instituto de Monzón, porque se suprimen vías en centros como el CEIP Huesca Pirineos-Pyrenees o en los institutos de Educación Secundaria de Sabiñánigo, o por el recorte que están sufriendo las aulas de dos años en los CRA de las zonas rurales".

Sabés ha asegurado que las movilizaciones ciudadanas son contra la gestión del Gobierno de Azcón y contra su forma "chapucera" de actuar. Como ejemplos, ha citado la privatización del Bachillerato, que impulsó estando en funciones, o la privatización de la sanidad pública, con casos como las 650 ecografías que se van a externalizar en el Hospital de Jaca o las privatizaciones de especialidades en el Hospital de Barbastro.

También se ha referido a las protestas contra el mal estado de las carreteras autonómicas, que congregaron a vecinos de toda la provincia el pasado sábado en Huesca. "No puede ser que la reacción sea siempre señalar y culpar, y no hacer una reflexión sobre cuál debe ser el futuro de la gestión del Gobierno de Azcón", ha concluido.