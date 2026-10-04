La Sala Florida de Fraga acoge el pistoletazo de salida de las fiestas del Pilar con gran participación

Proclamación de Fragatinos, Fragatinas y Peñeros Mayores de las fiestas del Pilar de Fraga - AYUNTAMIENTO DE FRAGA

FRAGA (HUESCA), 4 (EUROPA PRESS)

El Auditorio Sala Florida de Fraga (Huesca) ha albergado durante la tarde de este sábado la gala de proclamación de Fragatinos, Fragatinas y Peñeros Mayores --cargo que este año ostentan Óscar Millán y Esther Royes--, en un acto que ha servido para dar la bienvenida a las fiestas del Pilar que comenzarán el próximo jueves y que se alargarán hasta el martes 13 de octubre.

Más de 500 personas han arropado a los que serán los representantes de la ciudad en una ceremonia que también ha contado con el pregón de las fiestas patronales, que en esta edición ha corrido a cargo del Club Patín Esneca Fraga.

El alcalde de Fraga, Ignacio Gramún, ha felicitado a los Fragatinos, Fragatinas y Peñeros Mayores, y ha tenido palabras de agradecimiento hacia el Club Patín Esneca Fraga por su corta pero destacada trayectoria y sus éxitos deportivos que llevan el nombre de la ciudad por todo lo alto.

En su discurso, el edil ha destacado la estrecha colaboración entre el Ayuntamiento de Fraga y Peña Fragatina. "Esa forma de trabajar, basada en la cooperación, es el verdadero motor de los grandes cambios. Nada de lo que conseguimos ocurre por casualidad", ha dicho Gramún, quien ha añadido que "esa ha sido nuestra guía desde el primer día y el pilar fundamental que nos ha permitido materializar proyectos históricos --en referencia a la Sala Florida, el San José de Calasanz o el Cinca Revive-- durante esta legislatura para la ciudad, una ciudad que nosotros entendemos como un proyecto común".

Por su parte, la concejal de Fiestas, Mapi Aquilué, ha asegurado que, respecto a las fiestas, "desde el Ayuntamiento mantenemos nuestro compromiso de intentar superarnos cada año" tras "muchos meses de trabajo y de esfuerzo en colaboración con técnicos, entidades, Peña Fragatina, la comisión de fiestas y otras personas cuya labor es importante para que todo salga adelante".

BLANCO Y NARANJA

En la misma línea, el copresidente de Peña Fragatina, Pau Enrech, ha agradecido "a todas las entidades, colaboradores y voluntarios que hacen posibles las Fiestas del Pilar", y ha deseado "que estos días volvamos a ver Fraga de blanco y naranja, llena de música, y de reencuentros".

El pregón, protagonizado por el Club Patín Esneca Fraga, ha sido un emotivo repaso a los valores del esfuerzo, el trabajo en equipo y el orgullo de pertenecer a Fraga, reivindicando el deporte local como motor de unión y seña de identidad del municipio.

El presidente de la entidad, Albert Piñol, ha comentado, al inicio del discurso, que "estar aquí arriba da más impresión que una final europea". El acto ha concluido con la tradicional actuación de la Rondalla de Peña Fragatina, que ha sido la encargada de amenizar la tarde en la Sala Florida.