Sale a licitación la restauración del Palacio de los Condes de Argillo en Morata de Jalón

Palacio de los Condes de Argillo, en Morata de Jalón. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón ha sacado a licitación las obras de restauración y acondicionamiento para uso público del Palacio de los Condes de Argillo en la localidad zaragozana de Morata de Jalón. Las empresas interesadas en presentar ofertas podrán hacerlo hasta el 20 de enero a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, donde se ha publicado y se puede consultar la licitación.

Los trabajos tienen un importe de 680.000 euros (IVA incluido), que se financiarán un 55 por ciento con fondos propios y un 45 por ciento con el fondo de ayudas dentro del "Programa 2% Cultural" del Ministerio de Transportes.

El plazo de ejecución será de nueve meses.El Palacio de los Condes de Argillo de Morata de Jalón es propiedad del Gobierno de Aragón y está declarado Bien de Interés Cultural, en la categoría de Monumento, desde 2004. Es el elemento monumental más destacado del conjunto urbano de la localidad.

El palacio conforma un conjunto que da forma a la plaza de España. La iglesia parroquial de Santa Ana se sitúa en el ala oeste, el palacio es la facha central, y el ala este está ocupada por las dependencias del Ayuntamiento. En la actualidad, la parte central del Palacio se encuentra sin uso.

En 2023 fue objeto de una actuación importante de consolidación estructural en la fachada posterior y el Salón pintado.Las obras objeto de la actual licitación se acometerán este año sobre el edificio BIC, se desarrollarán en el interior del inmueble, principalmente, afectando también a la restauración de la fachada posterior y al acondicionamiento definitivo del patio posterior.

Tras la finalización de esta actuación, una buena parte del palacio podrá pasar a una nueva etapa y un buen número de sus estancias se podrán dedicar al uso público, a actividades culturales, y al mismo tiempo quedará el edificio apto para desarrollar un programa de visitas guiadas.

Las obras recogidas en el proyecto tienen por objeto continuar y completar los trabajos llevados a cabo en las labores de consolidación estructural. Se terminará la restauración de la escalera principal, se intervendrá en el ascensor y forjados, en las fachadas posteriores, en la urbanización del patio posterior y de la tapia, en el pavimento del zaguán de acceso principal y se acondicionarán espacios interiores.