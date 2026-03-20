El Salud cifra en el 14,57% el seguimiento de la última jornada de la huelga de médicos

Archivo - Hospital Miguel Servet de Zaragoza.
Archivo - Hospital Miguel Servet de Zaragoza. - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Aragón
Publicado: viernes, 20 marzo 2026 14:30
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ZARAGOZA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón ha cifrado en el 14,57% el seguimiento de la huelga de médicos y facultativos del Servicio Aragonés de Salud (Salud) este jueves, 19 de marzo, en la jornada de mañana.

El Ejecutivo ha informado de que de 3.967 efectivos reales han secundado la huelga 578. Por provincias, en Huesca han seguido la convocatoria 21 de 585 efectivos reales, el 3,59%; en Teruel 31 de 348, el 8,91%; y en Zaragoza 526 de 3.034, el 17,34%.

Respecto al número de intervenciones quirúrgicas, durante toda la semana, incluido el viernes por la mañana, se han realizado 937 operaciones y se han suspendido 843.

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