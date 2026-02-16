El Salud sitúa en el 13,5% el seguimiento de la huelga de médicos en Aragón y los sindicatos hablan de "total respaldo"

Concentración a las puertas del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, en Zaragoza. - MAASZOOM COMUNICACIÓN

ZARAGOZA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Aragonés de Salud ha situado en el 13,5% el seguimiento de la huelga en la mañana de este lunes, en concreto, han señalado que de los 3.632 efectivos reales han hecho huelga 491. Por su parte, los Sindicatos Médicos de Aragón --CESM Aragón y FASAMET-- han subrayado el "total respaldo" de los profesionales.

Según el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, en la provincia de Huesca, de 586 efectivos reales han hecho huelga 32, el 5,46%; en Teruel, de 394 efectivos, el seguimiento ha sido de 43, el 10,91%; mientras que en Zaragoza, de 2.652 profesionales, la huelga ha sido secundada por 416, lo que representa el 15,69%.

Profesionales médicos y facultativos de toda España están llamados a la huelga durante toda la esta semana para mostrar su rechazo al Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad, que cuenta con el visto bueno de varios sindicatos para su aprobación, y exigir un texto propio para el colectivo, que reconozca sus particularidades y responsabilidad laboral.

En este sentido, los Sindicatos Médicos de Aragón han destacado el "masivo seguimiento" de la primera jornada de huelga, cifrándolo en más del 85% en hospitales y 50% en Atención Primaria, según la miembro del Comité de Huelga, Beatriz Forniés, quien ha resaltado que la participación muestra el "total respaldo" de los profesionales a las reivindicaciones presentadas para obtener condiciones de trabajo dignas y garantizar el futuro y la calidad de la sanidad pública.

Acerca de los datos ofrecidos por el Salud, Forniés ha recalcado que "no representan el seguimiento real" y están "falseadas", al tiempo que han reiterado su crítica a los servicios mínimos impuestos.

JORNADA SIN INCIDENTES

Asimismo, los médicos y facultativos han señalado que la jornada se está desarrollando sin incidentes y han agradecido el apoyo de los ciudadanos, "que saben que hemos llegado aquí como último recurso, ante la falta de voluntad para negociar de los políticos".

La huelga continuará hasta la medianoche del viernes 20 de febrero y a las 18.00 horas de ese mismo día está prevista una manifestación en Zaragoza, desde el Paraninfo de la Universidad hasta la Delegación del Gobierno en Aragón, a la que han animado a participar.

De la misma manera, los profesionales realizarán todos los días concentraciones de cinco minutos, a las 12.00 horas, a las puertas de hospitales y centros de salud.

SERVICIOS MÍNIMOS ABUSIVOS

Los portavoces del Comité de Huelga han criticado que desde el Gobierno de Aragón han impuesto unos servicios mínimos "aún más abusivos que los de diciembre, que en algunos servicios son del cien por cien, y en otros van a conseguir que haya más gente en activo que un día normal; así que o el Salud está admitiendo que están infradotados normalmente o está vulnerando el derecho de huelga".

Como ejemplo, han explicado que en un puente festivo hay 11 anestesiólogos de guardia en el hospital Miguel Servet, pero esta semana son 48.

También se han considerado indemorables procedimientos que pueden llevar hasta seis meses de lista de espera. "Nos gustaría que nuestros dirigentes se preocuparan tanto por los pacientes todos los días el año y no solo cuando hay una huelga convocada", han concluido.

Estos servicios mínimos no han impedido un máximo seguimiento de la convocatoria. Así, en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza se han abierto ocho quirófanos de 36 y en servicios como Anestesiología el seguimiento ha llegado al 98% de la plantilla.

Mientras que en el Hospital Clínico están funcionando siete quirófanos de los 20 existentes, cinco atendiendo a pacientes indemorables. Por su parte, en el Obispo Polanco de Teruel solo han trabajado dos quirófanos y la actividad en el servicio de rayos ha sido menos del 30% de la habitual.

REIVINDICACIONES NACIONALES Y AUTONÓMICAS

Los profesionales han incidido en que la convocatoria continúa los paros celebrados el pasado año ante la falta de avances en las reivindicaciones que la motivaron.

El Ministerio de Sanidad ha aprobado un proyecto de Estatuto Marco sin ningún respaldo de los representantes sindicales médicos. Por su parte, el Gobierno de Aragón, ni siquiera ha convocado a reunirse al Comité de Huelga.

La reclamación por un Estatuto propio del médico y el facultativo ha aglutinado a los sindicatos profesionales más representativos de todo el territorio nacional. El texto que se va a llevar para su aprobación definitiva en el Congreso impone condiciones que no tiene ningún otro trabajador, como jornadas de hasta 45 horas semanales con guardias obligatorias, que además se retribuyen a un tercio de las ordinarias y sin descansos garantizados. De esta manera, se trata de una norma "injusta para los profesionales y peligrosa para los pacientes".

En este sentido, los médicos y facultativos aragoneses exigen en sus condiciones laborales y retributivas, que son inferiores a las de otras comunidades en el precio de la hora de guardia, las pagas extras o la carrera profesional. Han señalado que sin mejorar estos aspectos y otros como los incentivos en centros de difícil cobertura es imposible atraer la plantilla necesaria para atender debidamente a los ciudadanos.

Con este mismo fin también se reclama el cumplimiento riguroso de los acuerdos sobre Atención Primaria firmados en 2023 y 2025, con puntos como destinar en 2026 a la Atención Primaria el 25% del gasto sanitario y ofrecer consultas de apoyo en todos los centros de salud para garantizar citas en menos de 72 horas.

CUARTA HUELGA ESTATAL Y SEGUNDA AUTONÓMICA

La huelga de febrero es la cuarta celebrada en Aragón, sumándose a las convocatorias nacionales de CESM contra el Estatuto Marco, que se ha estado intentando negociar con el Ministerio de Sanidad durante todo el año 2025. La falta de respuesta motivó un primer paro, el día 13 de junio, y una nueva jornada el 3 de octubre.

En diciembre, se celebraron cuatro días, del 9 al 12, a la que ya se sumaron las reivindicaciones al Gobierno de Aragón. Pese al éxito de estas huelgas nacionales, se aprobó finalmente en enero un texto solo respaldado por sindicatos no médicos, que ha supuesto una nueva etapa.

Organizaciones de toda España se han sumado a la protesta y a nivel nacional se ha convocado un paro indefinido, con una semana de huelga al mes, y que ya tiene fechas fijadas hasta junio. Por su parte, las reclamaciones al Gobierno de Aragón tienen una larga historia de negociaciones infructuosas y compromisos incumplidos.

En enero de 2023, una huelga convocada por la situación de la Atención Primaria se desconvocó tras la firma del 'Acuerdo para la mejora de la Atención Primaria en Salud' y ese mismo año se celebraron varias concentraciones en mayo para demandar otros aspectos como la carrera profesional íntegra.

El 24 de marzo se llegó a la huelga en Zaragoza por los planes del Gobierno de Aragón para reorganizar la Atención Continuada en la ciudad. Los Sindicatos Médicos de Aragón han concretado que con el actual Gobierno autonómico no se han respetado los acuerdos de salida de huelga señalados, siguen pendientes importantes reclamaciones como la recuperación de la carrera profesional y se han puesto en marcha medidas que no cuentan con su respaldo en temas como las plazas de difícil cobertura.

Por estas razones, como ya lo fue la huelga de diciembre, esta es también autonómica "para sentarnos a negociar los asuntos que dependen del Gobierno de Aragón". Los profesionales han puesto el foco en que no van a cejar en sus reivindicaciones en los dos frentes, "por un Sistema Nacional de Salud sostenible, eficiente y de calidad para profesionales y pacientes". La próxima semana de huelga ya está convocada, si no hay avances, del 16 al 20 de marzo.