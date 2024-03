Samper aboga por la unidad para solucionar la situación "límite" del campo: "Es normal que estén en la calle"

ZARAGOZA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Ángel Samper, ha alertado de que la situación del campo es "límite" y ha abogado por abordarla desde la unidad y la comunicación entre todos los actores implicados. "Es normal que estén en la calle", ha reconocido.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de un encuentro con la Comisión de Municipios Afectados por el Río Ebro (CMARE), Ángel Samper ha calificado el problema al que se enfrenta el sector primario como "muy grave" y su solución "no puede ser flor de un día", sino que conviene afrontarlo "pacíficamente" y "elevar la presión" desde la paz, la comunicación y entre todos.

"No es una buena fórmula ir unos contra otros", ha opinado, para defender la unidad de organizaciones agrarias --ARAGA, ASAJA, UAGA y UPA--, que son las "legítimas representantes", industrias cooperativas, regantes y manifestantes. Acerca de estos últimos, ha aclarado que escucharles "no es alimentar", puesto que, a su juicio, "incendia quien no escucha y no busca la paz social".

"Posiblemente soy consejero porque llevo años manifestándome y denunciando --como secretario general de ASAJA-- lo que ocurriría por la deriva del Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030", ha aseverado Samper, para añadir que siempre ha defendido que las medidas a adoptar en relación al cuidado del agua, del suelo y del aire "hay que hacerlo exquisitamente y avalado por los científicos".

En este sentido, ha criticado que la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo están "contaminados" por materia "ideológica", lo que hace "la vida imposible" a los agricultores, pero también a los consumidores, cuya cesta de la compra "se ha disparado", algo que ha calificado de una situación "infumable".

RIGOR

El responsable autonómico de Agricultura ha reclamado "rigor" en el cuidado del medio ambiente y no "prohibiciones gratuitas", como ocurre, ha precisado, con el uso de todo tipo de fitosanitarios, en lugar de procurar que las producciones estén libres de contaminación.

Así, ha lamentado que el "hartazgo" del agricultor deriva del aumento de la presión burocrática, de las exigencias y de la disminución de su renta. "Es una vía insoportable y es normal que estén en la calle", ha afirmado.

Samper ha trasladado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas: "Tenemos deberes todos". En este punto, ha explicado que la "parte mollar" del problema que aqueja al sector radica en el Ministerio y en la Unión Europea, de "todas sus exigencias, prohibiciones, limitaciones y recortes presupuestarios en la PAC".

Para solucionar esta cuestión, Samper ha solicitado al ministro Luis Planas y a la Unión Europea que "tomen cartas en el asunto", pero no "echándose fuegos unos a otros", porque "la naturaleza del problema es muy grave", ha finalizado.