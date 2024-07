Samper dice que no quería dimitir y avisa de que "perder los activos es peligroso"

ZARAGOZA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El exconsejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Ángel Samper, ha afirmado este lunes, en rueda de prensa, que no quería dimitir de su cargo en el Ejecutivo "en ese momento" y ha advertido de que "perder los activos es peligroso".

Ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha señalado que "nada es casual" y que el viernes pasado, después de que el día anterior, el Comité Ejecutivo Nacional de VOX decidiera romper los acuerdos de gobierno en las comunidades autónomas con el PP, lo que conllevaba la salida del Gobierno aragonés del vicepresidente primero, Alejandro Nolasco, y de él mismo, trasladó a la dirección nacional de VOX y el presidente de la Comunidad Autónoma, Jorge Azcón, su "decisión de no dimitir en ese momento". Lo hizo "pensando siempre en el sector".

Ha relatado que hace 11 meses, cuando se constituyó el Gobierno de Aragón de Jorge Azcón, recibió la llamada de la responsable nacional de Gobiernos de VOX, Montserrat Lluis, quien le ofreció el cargo de consejero de Agricultura. Tras unos días de reflexión, "por responsabilidad no pude negarme, ya que las cosas que no funcionan se cambian mejor desde dentro".

Samper aceptó entonces el cargo con dos condiciones: Seguir defendiendo al sector primario "con libertad e independencia" y elegir el equipo, al que ha elogiado en su integridad. El exconsejero tenía "una total coincidencia con los planteamientos de VOX" en relación a los asuntos que "lastran" al sector, como "las erráticas políticas europeas" o "la ineficacia del aparato administrativo", encarando unos primeros meses que "no han sido nada fáciles" porque el Departamento estaba "maltrecho presupuestariamente, con expedientes retrasados, una administración exclusivamente burocratizada y la sequía, la gota que colmó el vaso", así como "las tractoradas y movilizaciones".

"Con esfuerzo todos hemos conseguido en poco tiempo los primeros resultados", ha continuado Ángel Samper, indicando que su prioridad fue incrementar el presupuesto, haciendo hincapié en que los fondos propios de Agricultura no se habían incrementado "mientras se había doblado el Presupuesto de la Comunidad" y "nada más llegar" se incrementó el Presupuesto casi un 50 por ciento, seis millones para paliar los efectos de la sequía en 2024, lo que esta semana se iba a negociar con las organizaciones profesionales agrarias.

Otros asuntos que ha impulsado su Departamento en este primer año de legislatura son el levantamiento de las medidas contra el virus 'sharka', la vacuna contra la EHE, la promoción agroalimentaria, el apoyo al porcino y el impulso a la carrera investigadora del personal científico del CITA, así como la mejora de la coordinación interna del Departamento.

"Hemos llegado a julio con muchos proyectos en marcha y otros están a punto de comenzar", ha continuado Samper, quien ha mencionado el inminente proyecto de elaboración de una nueva ley de Agricultura, lo que requiere "contar con todos".

Ha realzado "la excelente sintonía" de los cuatro consejeros de Agricultura de VOX, los de Castilla y León, Extremadura, Valencia y Aragón, destacando su apuesta por la flexibilización de la PAC. "Los cuatro consejeros respiramos la misma inquietudu y desvelos por el sector agrario".

Samper ha aseverado que "todos venimos de la esfera privada y si aceptamos el puesto fue para cambiar la dinámica de la función pública", añadiendo: "Los cargos públicos estamos para servir, no para servirnos". Ha recordado que, en la posguerra civil, su padre impulsó la creación de la Cooperativa de Almudévar (Huesca) y de Caja Rural. "La meta era el bien común y ante eso no cabía más que diálogo y esfuerzo compartido".

UNA SITUACIÓN "EXENTA DE TODA LÓGICA"

"Me resulta incomprensible e injustificable que se hayan echado por tierra los pactos de gobernabilidad, que estaban dando sus frutos en el sector agrario y prometían mucho", ha aseverado Samper, para quien "cuatro años hubieran cambiado mucho las cosas". Ha criticado "la manera irresponsable de hacer política de unos y otros, que no saben dialogar ni llegar a acuerdos".

También ha dicho que asiste "atónito" esta situación, "exenta de toda lógica", tras lo que ha elogiado a todo el equipo de VOX en Aragón, en el que ha estado integrado "de todas formas, de lleno y sin ningún tipo de duda".

Del nuevo consejero de Agricultura, Javier Rincón, ha opinado que "es un buen técnico y buena persona" y le ha ofrecido toda su colaboración. Ha dicho que los funcionarios han visto a su equipo "trabajar con humanidad" y ha asegurado: "Hemos formado una gran familia".

El exconsejero ha considerado que "la saciedad de la sociedad se produce por la suciedad", lo que "no es un acertijo", en alusión expresa a "la política en general", y ha emplazado a todos a "hacer la vida fácil a la gente" y que la Administración trabaje para los administrados y no al revés.

CESE POR PARTE DEL GOBIERNO

"Hubo una petición por parte de VOX que no compartíamos, después hay una conversación con el presidente –-Jorge Azcón-- y le digo que me voy a tomar un fin de semana y que no voy a dimitir". Ha aclarado "ha sido un cese por parte del Gobierno de Aragón" y que no dimitió por voluntad propia: "Eso no se produce".

También ha opinado que "la vida no se construye prohibiendo ni limitando, sino incentivando, ayudando, todo lo contrario a lo que se ha producido en la política europea", añadiendo que "es muy bonito reivindicar en la calle, pero cuando tienes la posibilidad de cambiar las cosas desde dentro tienes que estar dentro" y, de la misma forma, "VOX tiene la obligación de cambiar las cosas desde dentro".

"Voy a estar en el horizonte, no me voy por los cerros de Úbeda, y si tengo la oportunidad de seguir colaborando en cualquier aspecto de servicio a los demás, no habrá ninguna duda", ha comentado Samper, reconociendo que "este proyecto es irrepetible".