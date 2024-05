Samper subraya la calidad de la carne de caza aragonesa en el Salón Internacional del Campo, en Madrid

ZARAGOZA/MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Ángel Samper, ha asistido este sábado al Salón Internacional del Campo, SICampo 2024, que se celebra en el Hipódromo de la Zarzuela desde el 9 hasta el 12 de mayo. A través de Alimentos Nobles, ha subrayado la importancia y calidad de la carne de caza de la comunidad autónoma.

Samper ha calificado la iniciativa como "muy positiva", ya que ha podido ver al natural razas autóctonas, conocer el trabajo de las instituciones en la conservación del medio natural, el papel de la agroindustria, de la caza y la pesca, entre otros, ha informado el Gobierno de Aragón.

Asimismo, el consejero, que ha estado acompañado por el director general de Caza y Pesca, Jorge Valero, ha recordado que la tapa ganadora en Madrid Fusión fue la elaborada por la cocinera aragonesa Iris Jordán, con su albóndiga de carne de paloma. "Esto significa que en nuestra tierra se esta poniendo de moda y se trabaja muy bien la tradicional carne de caza" ha opinado.

En este evento, se han dado a conocer los alimentos más representativos de la despensa aragonesa y las figuras de calidad diferenciada, como los vinos de las DO Calatayud, DO Campo de Borja, DO Somontano y DO Cariñena; quesos y embutidos de caza con sello de Artesanía Alimentaria de Aragón.

PREMIO

En la I edición del Salón del Campo 2024 se ha entregado el premio SiCampo al ganadero, agricultor, productor y cazador Alonso Álvarez de Toledo, XII Marqués de Valdueza, "por una vida dedicada al campo, tanto en lo profesional, como en lo empresarial y personal".

Esta feria pretende ser escaparate para enseñar el mundo rural, suponiendo un punto de encuentro profesional, socio-educativo y lúdico entre todos sus actores.

En este marco, también promover el emprendimiento y la innovación, crear nuevos vínculos entre lo urbano y rural para fomentar la creación de condiciones que frenen la despoblación y abordar los desafíos del sector agroempresarial.