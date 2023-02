Sánchez-Garnica se convierte en presidente del PAR al salir adelante una moción de censura contra Arturo Aliaga

ZARAGOZA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El senador del Partido Aragonés (PAR), Clemente Sánchez-Garnica, se ha convertido en el nuevo presidente de la formación en la tarde de este viernes, 10 de febrero, tras una moción de censura, en la que 16 de los 28 miembros de la Ejecutiva han votado a favor de la destitución de Arturo Aliaga.

La Ejecutiva extraordinaria del PAR, celebrada en la sede de la formación de la capital aragonesa, ha contado con la asistencia de 17 de sus 28 miembros. La votación se ha cerrado con 16 opiniones favorables a la destitución de Aliaga, mientras que la secretaria de la Comisión Ejecutiva, María Jesús Morera, ha votado en contra vía telemática. Por su parte, el notario Adolfo Calatayud Sierra ha ratificado lo ocurrido en la reunión.

El propio Arturo Aliaga, quien en la mañana de este viernes ha hecho una llamada a la "responsabilidad" para que los díscolos del PAR retirasen la moción de censura, no ha asistido a la convocatoria. Tampoco han tomado parte el presidente del Comité Local, Jesús Martín, por motivos personales, ni el vicepresidente, Roque Vicente, dos de las voces que "se desgajaron" del proyecto a última hora, incidiendo en la necesidad de ampliar el diálogo interno.

"Lo que hoy hemos aprobado ha sido una moción constructiva, no negativa, respetamos profundamente a Arturo Aliaga y valoramos su gestión al frente del Gobierno de Aragón, al que vamos a seguir apoyando", ha afirmado el nuevo presidente del PAR, Clemente Sánchez-Garnica.

Ha destacado que el único objetivo de esta moción es "desbloquear" la "inactividad política del partido" para tener la oportunidad de poder presentar una candidatura a las elecciones del 28 de mayo, puesto que Aragón no podría entenderse en la actualidad sin el PAR, "un partido histórico que en 45 años ha demostrado siempre su responsabilidad, seriedad, centralidad y ha garantizado la estabilidad de todos los gobiernos en los que ha estado".

En este sentido, Sánchez-Garnica ha señalado que si se ha llegado hasta el punto de votar una moción de censura ha sido "para defender el interés general del partido, que está por encima de las personas", remarcando la necesidad del Partido Aragonés en la comunidad autónoma para "equilibra las tensiones entre izquierda y derecha".

"Esta medida --moción de censura-- es la única vía para mantener vivo el PAR, porque estamos convencidos de que tenemos una oportunidad de seguir siendo necesarios en Aragón", ha esgrimido.

Por otra parte, ha confirmado la continuidad del pacto del cuatripartito del Gobierno de Aragón, "al menos hasta el 28 de mayo, y eso que no lo ponga en duda nadie". Después, se tomarán las decisiones pertinentes, puesto que el PAR "es independiente, no somos muleta de nadie y lo hemos demostrado en todos los años con presencia en la vida pública aragonesa", ha precisado.

Acerca de la ausencia de los miembros de la Ejecutiva "más afines a Aliaga" en la reunión, Sánchez-Garnica ha considerado que se trata de un acto de "irresponsabilidad", dado que su obligación es asistir a la convocatoria. "Lamentamos que no hayan asistido, porque un debate siempre es bueno", ha añadido, "pero seguimos tendiendo la mano y hablando con todos los que quieran participar en este proyecto de todos y no de una minoría".

NUEVA ETAPA EN EL PAR

El nuevo presidente ha argumentado que se inicia una nueva etapa en la formación, en la que se trabajará con "fuerza e ilusión", apuntado que se convocarán primarias "de la manera más inminente posible, que ya vamos tarde y son absolutamente necesarias para saber cuáles son los candidatos".

Se ha referido al procedimiento judicial abierto, "pero eso no puede paralizar la actividad de un partido", por lo que ha asegurado que se seguirá defendiendo al PAR "hasta donde podamos".

"Creemos que las cosas se hicieron bien, o por lo menos no tan mal como dicen. Estamos hartos de descalificaciones e insultos injustificados y tenemos derecho a seguir recurriendo hasta donde se nos permita y eso es lo que vamos a hacer", ha aseverado el senador del PAR, apostillando que no ha habido "pucherazo ni ningún tipo de irregularidad invalidante que haya impedido el poder participar a los más de 400 militantes que, libremente, votaron el 21 de octubre de 2021".

El senador del PAR ha reconocido la existencia de "muchas brechas" en el seno de la formación, pero ha remarcado que los 16 miembros de la Ejecutiva que se han mantenido unidos "en unos meses muy duros no lo han hecho por casualidad, sino que se aspira a seguir caminando juntos". Ha insistido en que en el PAR "no sobra nadie" y se mantiene la puerta abierta "a quien venga, aunque nadie es imprescindible".

Asimismo, ha defendido una diferencia entre lo orgánico y lo institucional, ante la posibilidad de cesar a los cargos que están en el Ejecutivo autonómico fruto del pacto de gobierno. De hecho, ha declarado: "Nosotros seguimos apoyando que el vicepresidente Arturo Aliaga siga ejerciendo con plenitud sus funciones y aspiramos a que siga contando con el partido gracias al cual está allí".

En esta línea, Sánchez Garnica ha subrayado que no se presentará a ningún puesto relacionado con el Gobierno de Aragón. "Acabaré mi legislatura en el Senado, dado que así se acordó en el pacto", ha anotado, indicando después que tampoco concurrirá a las primarias del partido "porque hay que ser serio y dar ejemplo". Además, ha confirmado que la formación aragonesista solicitará la restitución de Alberto Izquierdo como vicepresidente de la Diputación de Teruel, cesado tras una petición de Arturo Aliaga.

Sobre Arturo Aliaga, el nuevo presidente del PAR ha confiado en que "respete" la decisión de la Ejecutiva y ha expresado que se espera una ayuda recíproca.

El primer paso, ha detallado Sánchez-Garnica, es convocar primarias para presentar candidaturas antes del 28 de abril, y después se celebrarán reuniones para debatir sobre "cómo hemos llegado hasta donde hemos llegado". Ha abogado por solucionar los enfrentamientos con diálogo, "sin enfrentamientos, con buena voluntad y sin egos ni personalismos".

"Esto no es ninguna guerra, sino un relevo, y todos somos Partido Aragonés. En eso vamos a seguir trabajando y tenderemos la mano, que es lo que queremos, volver a ser el partido general de Aragón, algo que decíamos hace mucho tiempo", ha apostillado el secretario general del PAR, Alberto Izquierdo.

MALESTAR CON EL PP

Sánchez-Garnica ha mencionado que el PAR "siempre ha respetado a los otros partidos y es lo que pedimos". Igualmente, ha expresado que "bastante" trabajo tiene por delante la formación, como para pensar en pactos "y ojalá tengamos la posibilidad de seguir siendo necesarios" para la gobernabilidad de Aragón.

"Las dificultades internas de un partido no deben ser aplaudidas por los otros. El Partido Aragonés no está muerto, no está hundido y va a luchar hasta donde las fuerzas lo permitan para seguir trabajando por Aragón", ha concluido el nuevo presidente de la formación.

Izquierdo ha advertido que todo aquel que está engañando y extorsionando a los alcaldes del Partido Aragonés desde otros partidos, "le recomendaría que mida muy bien lo que dice, porque este partido es responsable, como ha sido siempre y lo seguirá siendo". Ha considerado "muy grave" que otras formaciones políticas ataquen al PAR y a sus miembros.

En su intervención, el secretario general del PAR ha lanzado un aviso: "Este partido no suele pactar con los traidores y cuando alguien va por la espalda lo que está haciendo es traicionar, y esos pescadores que van pescando alcaldes, que tengan mucho cuidado con que se le rompan las redes".

En el PAR, ha señalado, "somos gente honesta, que estamos en política por vocación, no se si todo el mundo puede decir lo mismo, porque ya nos empezamos a cansar de escuchar a algunos 'señoritos' hablando de cosas que no saben ni lo que son, por ejemplo, trabajar".