Sánchez Quero cree que Turespaña "va en serio" en su deseo de abrir el Parador de Veruela

Publicado 13/02/2019 18:17:58 CET

ZARAGOZA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), Juan Antonio Sánchez Quero, se ha reunido este miércoles en Madrid con la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, y con el director general de Turesapaña, Héctor Gómez, para abordar la apertura del parador de Veruela. Tras el encuentro, Sánchez Quero se ha mostrado satisfecho con el contenido de la reunión y ha estimado que Turespaña "va en serio" en su deseo de abrir por fin estas instalaciones.

"Por primera vez creo que Turespaña de verdad va en serio cuando dice que quiere abrir el parador de Veruela este año. Yo siempre he sido escéptico y no he querido lanzar las campanas al vuelo ni con el actual Gobierno ni con el anterior, pero en la reunión de hoy la secretaria de Estado y el director general me han demostrado que de verdad están trabajando para intentar poner en marcha el parador lo antes posible", ha afirmado.

Sánchez Quero ha detallado que el pasado 6 de febrero técnicos de Turespaña, de la Diputación de Zaragoza y de Patrimonio estuvieron en Veruela para abordar in situ los problemas surgidos con la escalera de evacuación que hay que construir en la biblioteca del monasterio.

"El próximo 28 de febrero, la Comisión Provincial de Patrimonio se reunirá para pronunciarse sobre el proyecto que le presente Turespaña y, si se aprueba, se podrán licitar las obras", ha detallado el presidente, quien no obstante ha reconocido que la situación por la que atraviesa el Ejecutivo central afecta a la apertura del parador de Veruela.

"En el proyecto de Presupuestos Generales del Estado había una partida de 2 millones de euros, pero hoy las cuentas han sido rechazadas en el Congreso y no sabemos qué va a pasar con la legislatura", ha recordado Sánchez Quero.

Ha indicado que "de eso tendrán que responder los grupos que han votado en contra de los presupuestos, pero lo que sí me ha asegurado la secretaria de Estado es que van a seguir trabajando para que, si hay cambio de Gobierno, el que entre pueda abrir el Parador de Veruela lo antes posible, algo que no hicieron los anteriores responsables de Turespaña".

TRES CARTAS

Desde que llegó a la presidencia de la Diputación de Zaragoza, en 2015, Sánchez Quero ha enviado tres cartas al presidente del Gobierno para reclamar la puesta en marcha del parador de Veruela: dos a Mariano Rajoy y una a Pedro Sánchez. También se reunió con la anterior secretaria de Estado de Turismo, Matilde Asiáin, y visitó el monasterio junto con el anterior director general de Turespaña, Manuel Butler.

Durante ese tiempo, la Diputación de Zaragoza ha terminado todas las obras complementarias a las que se comprometió para facilitar la apertura del parador de Veruela: ha urbanizado la explanada por la que se entrará al parador, ha habilitado el acceso desde la carretera, ha ampliado la puerta de la muralla para que puedan pasar los autobuses, ha habilitado los caminos perimetrales de evacuación y ha cedido una línea de alta tensión a Endesa para que pueda suministrar electricidad al establecimiento.