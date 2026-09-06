Sánchez Vara, Damián Castaño y Diego García lidiarán seis toros de Palha el martes 8 de la Feria de Barbastro (Huesca)

Toros de Palha. - AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO

BARBASTRO (HUESCA), 6 (EUROPA PRESS)

La Feria Taurina de Barbastro afronta este martes 8 de septiembre su cita central con la corrida de toros que protagonizarán los diestros Francisco Javier Sánchez Vara, Damián Castaño y Diego García, que lidiarán seis toros de la ganadería portuguesa de Palha.

El festejo pone el broche a una Feria que arrancó este sábado con una suelta de vaquillas que registró buena entrada y una destacada presencia de público joven y que prosigue este domingo con el concurso de recortadores, seguido de una suelta de novillas para el público.

El alcalde de Barbastro, Fernando Torres, destaca la respuesta registrada en el primero de los festejos y el buen ambiente vivido en el coso barbastrense: "La suelta de vaquillas contó con mucho público y, especialmente, con muchos jóvenes. Se vivió un muy buen ambiente en la plaza y es una satisfacción comprobar que estos festejos siguen teniendo capacidad para reunir a diferentes generaciones durante nuestras Fiestas".

Torres anima también a disfrutar de la corrida programada para este día 8: "La Feria Taurina forma parte de la programación de nuestras Fiestas y todavía nos queda su cita principal. Este martes contamos con un cartel de gran interés, con tres toreros y una ganadería de reconocido prestigio, y esperamos volver a disfrutar de una gran tarde de toros en la Plaza de Barbastro. Los toros que se lidiarán están ya en Barbastro, se han desembarcado este domingo y destacan por su trapío, que ciertamente impone".

El cartel de la corrida lo encabeza Sánchez Vara, diestro alcarreño nacido en 1979 y habitual del coso barbastrense. El torero tomó la alternativa en Sacedón (Guadalajara) en agosto de 2000 y la confirmó en Las Ventas en septiembre de 2003.

La del martes será su cuarta presencia en Barbastro, donde ya toreó en 2022, 2023 y 2025. El pasado año encabezó el cartel junto a Jairo Miguel e Imanol Sánchez y cortó una oreja. En 2022 y 2023 había conseguido tres y dos orejas, respectivamente.

Junto a él debutarán en la capital del Somontano Damián Castaño y Diego García. Castaño, nacido en Salamanca en 1990, tomó la alternativa en Gijón en agosto de 2012 y la confirmó en Madrid en mayo de 2022.

En los últimos años ha participado habitualmente en festejos con ganaderías como Dolores Aguirre, Cuadri, Miura o Partido de Resina. Completa el cartel Diego García, diestro de San Sebastián de los Reyes nacido en 2001 y que tomó la alternativa en Las Rozas en septiembre de 2023, con Miguel Ángel Perera como padrino y Paco Ureña como testigo. Confirmó la alternativa en Las Ventas en mayo de 2025.

Los tres diestros lidiarán seis toros de Palha, histórica ganadería portuguesa fundada en 1848 por Antonio José Pereira Palha. Sus reses pastan en la finca Herdade de Adema, en Porto Alto (Portugal), y la ganadería cuenta con antigüedad en Madrid desde 1883.

Las entradas para la corrida del 8 de septiembre están disponibles online en la web de C. Sánchez Toros y también podrán adquirirse en las taquillas de la Plaza de Toros.