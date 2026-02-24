La sanidad aragonesa celebra el 30 aniversario del primer trasplante alogénico de médula con 1.500 intervenciones

La doctora Pilar Delgado, jefa de Hematología del Hospital Miguel Servet de Zaragoza, y el zaragozano Pedro Compés, primer trasplantado de médula en Aragón. - EUROPA PRESS.

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón en funciones, José Luis Bancalero Flores, ha destacado "el momento verdaderamente brillante" que vive la sanidad pública aragonesa en el ámbito de la hematología. Este martes se celebra el 30 aniversario del primer trasplante alogénico, de médula procedente de donante, tiempo durante el que se han llevado a cabo unas 900 intervenciones quirúrgicas de esta especialidad en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, 1.500 sumando las que se han realizado en el Clínico 'Lozano Blesa'.

Desde la puesta en marcha del programa de trasplante de médula ósea en Aragón, el Hospital Universitario Miguel Servet ha realizado 236 trasplantes alogénicos y 663 trasplantes autólogos. En la actualidad, se llevan a cabo 14-16 alogénicos y 20-30 autólogos tras-plantes anuales.

El trasplante de médula consiste en sustituir las células madre enfermas del paciente por células sanas procedentes de un donante compatible (denominado trasplante alógeno) o del propio paciente (autólogo), con el objetivo de regenerar el sistema hematopoyético y permitir la producción normal de células sanguíneas.

A esos casi 900 trasplantes de actividad en el Servet se suman, en Aragón, los 637 realizados hasta este enero en el Hospital Clínico Lozano Blesa de Zaragoza. En este centro, se realizan los trasplantes autólogos y el primero de ellos fue en 1994.

Este procedimiento es fundamental en el tratamiento de diversas patologías hematoló-gicas, como leucemias agudas y crónicas, linfomas, mieloma múltiple, síndromes mie-lodisplásicos, aplasia medular y determinadas enfermedades genéticas o inmunológi-cas. Se trata de un tratamiento complejo, altamente especializado y potencialmente curativo, que requiere una atención multidisciplinar y unas condiciones de aislamiento muy estrictas para proteger a pacientes especialmente vulnerables.

Bancalero ha visitado el Hospital Miguel Servet para celebrar esta efemérides, donde ha indicado a los medios que antes se realizaban trasplantes de médula autólogos. Este tipo de intervenciones y el tratamiento posterior "dan segundas oportunidades a nuestros pacientes", ha afirmado.

Para cumplir este hito han sido necesarios no solo la "excelencia" por parte de los profesionales sanitario, "un verdadero impulso" por parte del sistema sanitario en cuanto a la inversión económica y técnica precisas, sino también "el altruismo de los donantes, que son los que facilitan que se pueda realizar esta técnica médica".

"Seguimos avanzando en estas nuevas técnicas, las nuevas terapias avanzadas, que por supuesto darán mejores resultados de los que se llegaron a obtener con estos trasplantes", ha comentado Bancalero. El Departamento ha invertido un millón de euros en la nueva planta de Hematología del Miguel Servet, "adecuada a la sanidad del siglo XXI".

Por otro lado, en marzo comenzarán a implantarse en Aragón los tratamientos con terapias CAR-T, una forma avanzada de inmunoterapia destinada a destruir de manera específica las células tumorales y evitar así el desplazamiento de los pacientes fuera de la comunidad. Estas terapias se pondrán en marcha en las próximas semanas gracias a las nuevas habitaciones de aislamiento, iniciándose su aplicación en los casos de linfoma.

En cuanto a las donaciones de médula "no estamos mal", ha continuado Bancalero, recordando que el Departamento hace campañas para mejorar las donaciones desde el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón.

MÁS DONANTES QUE ANTES

La jefa de Hematología del Hospital Miguel Servet, la doctora Pilar Delgado, ha indicado que en los últimos años ha aumentado "bastante" el número de donantes de médula, con 360 en el último año y con datos "muy buenos" en 2026.

Los procedimientos "han cambiado mucho" en estos 30 años, ya que al principio se hacían con extracción de los progenitores hematopoiéticos de médula, con anestesia general para el donante y extrayendo la sangre medular para trasfundirla al paciente; después se administraba una medicación previa que provocaba que los progenitores circularan en mucha cantidad por la sangre en un momento determinado, realizando una aféresis, lo que actualmente se hace en la mayoría de los casos para evitar el ingreso hospitalario, la anestesia y el paso por el quirófano, aunque sigue habiendo casos en los que se hace el trasplante de médula directamente porque "es preferible" en algunos pacientes.

"Las curvas de supervivencia han ido mejorando poco a poco porque se han ido añadiendo múltiples mejoras" en los tratamientos antibióticos y antifúngicos, el soporte hemoterápico y de plaquetas, también el tratamiento de la inmuno supresión para evitar el rechazo. También se ha ampliado la edad de los pacientes porque inicialmente se hacía hasta los 40 años y en la actualidad se realiza en pacientes de hasta 70 años.

El tiempo de espera es "muy variable", ha explicado Delgado, señalando que cuando hay un candidato a trasplante "enseguida" se le busca un donante que "no siempre se encuentra con facilidad", de ahí la importancia de las donaciones altruistas. "Se han acortado mucho los tiempos", ha añadido.

El primer paciente trasplantado de médula en Aragón, el zaragozano Pedro Compés, ha explicado que fue al médico de cabecera aquejado de un dolor y le remitieron a Urgencias, donde le extrajeron sangre y le comunicaron "que era un problema en la sangre", por lo que ingresó en planta directamente y al día siguiente empezaron a darle tratamiento, en el que participó la doctora Delgado. El donante fue su hermano y todo fue "fenomenal". "Ahora ha cambiado todo mucho", ha concluido Compés.